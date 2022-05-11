Уимблдон меняет свой статус! Из-за отстранения россиян он будет теперь выставочным
Соревнование должно лишиться профессиональных рейтинговых очков. Объясняем, что всё это значит.
Соревнование должно лишиться профессиональных рейтинговых очков. Объясняем, что всё это значит.
На этой неделе должно быть принято решение по отмене всех профессиональных рейтинговых очков на Уимблдоне-2022, а также других британских турнирах на травяном покрытии. Всё это из-за действий организаторов знаменитого теннисного соревнования, которые отстранили от участия в нынешнем розыгрыше всех российских и белорусских игроков.
Напомним, ещё в начале марта семь ведущих теннисных организаций — ATP, WTA, ITF и четыре турнира «Большого шлема» — совместно постановили разрешить участие российским и белорусским игрокам во всех индивидуальных турнирах без флага, гимна и указания названия страны. Этот компромисс был успешно реализован на всех соревнованиях как в профессиональном, так и юниорском теннисе в течение двух последних месяцев. Однако организаторы самого престижного турнира на траве — Уимблдона — единолично пошли наперекор всем договорённостям и заявили, что в этом году россияне и белорусы не будут выступать ни на Уимблдоне, ни на других турнирах в Великобритании.
Это единоличное решение Уимблдона вразрез общей договорённости сразу же вызвало резкую негативную реакцию и со стороны руководителей профессиональных туров, и со стороны ведущих игроков мира. В частности, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль заявил: «Я считаю, что это очень несправедливо по отношению к моим коллегам. Они не виноваты в происходящем. Мне жаль их. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась иначе. Понятно, что турниры “Большого шлема” не входят в ATP. Но в то же время ATP на них разыгрывает больше всех очков — 2000 очков, и нам нужно там играть. Посмотрим, что можно сделать». Таким образом, Надаль сразу же намекнул, что для восстановления справедливости в отношении наших игроков ATP и WTA надо что-то решить с рейтинговыми очками на Уимблдоне.
Дело в том, что все четыре турнира «Большого шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open — проводятся более 100 лет. Попасть в список чемпионов этих соревнований всегда было престижно, однако не всегда на этих соревнованиях разыгрывались какие-то значимые очки. Только последние 50 лет существуют профессиональные теннисные туры — мужской ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и женский WTA (Женская теннисная ассоциация), ведущие свою рейтинговую систему. И наибольшее число очков в зачёт профессионального индивидуального рейтинга игроков как раз и начисляется за турниры «Большого шлема», которые традиционно проводятся под эгидой ITF (Международная теннисная федерация). Так, чемпион среди мужчин, кроме титула, памятного трофея и внушительных призовых, получает в свой актив 2000 рейтинговых очков. И получается, что Уимблдон проходит под эгидой ITF, Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC). Однако рейтинговыми очками, которые разыгрываются на турнире, распоряжаются исключительно ATP и WTA, которые вправе с ними сделать что угодно.
По данным британских СМИ, по ходу турнира в Риме проходят экстренные переговоры между ATP, WTA и организаторами Уимблдона, чтобы как-то разрешить скандальную ситуацию вокруг британского турнира. Есть информация, что все переговорщики твёрдо остаются на своих позициях: Уимблдон непреклонен в отношении бана российских и белорусских теннисистов, а ATP и WTA грозятся лишить самое престижное соревнование на траве всех рейтинговых очков в этом году. Такого не было никогда в Открытую эру тенниса, которая ведёт свой отсчёт с 1968 года. Если случится так, что чемпион и чемпионка Уимблдона-2022 не получат своих 2000 рейтинговых очков, то соревнование просто поменяет статус. Уимблдон будет всего лишь выставочным, хоть и весьма престижным.
В истории турниров «Большого шлема» было немало случаев, когда всемирно известные игроки или даже целая группа игроков не приезжала на какое-то соревнование или даже объявляла бойкот. Однако престижность попадания теннисиста в список чемпионов от этого не уменьшалась. Если вспомнить последние случаи, то во время коронавируса на US Open — 2020 не смогли поехать в Америку многократные чемпионы «Шлемов» Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, а Новак Джокович по ходу соревнований был дисквалифицирован. Чемпионом в итоге стал Доминик Тим, но это никак не умаляет его заслуг и престижности выигранного титула. Последний пример — Australian Open — 2022, когда власти страны не допустили к участию в турнире действующего чемпиона и 1-ю ракетку мира Новака Джоковича. Через пару десятилетий об этом скандале мало кто будет помнить, а вот сам факт того, что Надаль на этом турнире завоевал свой 21-й «Шлем», останется на века.
Вряд ли Уимблдон изменит свою позицию. Скорее всего, ни Даниил Медведев, который сейчас борется за звание 1-й ракетки мира, ни игроки топ-10 Арина Соболенко и Андрей Рублёв, ни другие российские и белорусские теннисисты так и не смогут выступить в розыгрыше-2022. А у WTA и ATP есть несколько вариантов для решения проблемы. Первый — оставить всё как есть и не отбирать никаких очков. Второй — заморозить очки белорусских и российских игроков за розыгрыш-2021 ещё на один год, чтобы их рейтинговые позиции из-за нынешнего неучастия не сильно изменились. Третий — лишить Уимблдон и другие соревнования Великобритании рейтинговых очков за сезон-2022, превратив эти турниры в выставочные. Ждать окончательного решения по поводу скандала с Уимблдоном осталось недолго. Следим за ситуацией.
Даниил Сальников