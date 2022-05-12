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14:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Теннисистов могут снять с «Ролан Гаррос» за поддержку Путина

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Директор Открытого чемпионата Франции по теннису Амели Моресмо, которую цитирует Franceinter, заявила, что к теннисистам могут быть применены санкции за высказывания в поддержку президента России Владимира Путина во время турнира.

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Источник: AFP 2022

В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) отказал российским и белорусским спортсменам в участии в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). На «Ролан Гаррос» российским и белорусским спортсменам будет разрешено выступить в режиме «строгого нейтралитета».

«Мы долго думали, и у меня сложилось впечатление, что справедливого решения в любом случае нет. Мы действуем в соответствии с тем, что решили министерства спорта Евросоюза (в декларации от 9 марта 2022 года — прим. ред.). Мы принимаем не команды, а отдельных спортсменов. Очевидно, если спортсмен, например, выступит в прессе и поддержит Владимира Путина, санкции будут приняты», — сказала Моресмо.

Говоря о возможных санкциях, Моресмо не уточнила, идет ли речь только о российских теннисистах, или обо всех участниках турнира.

«Ролан Гаррос», второй в сезоне турнир Большого шлема, пройдет на грунтовых кортах Парижа с 22 мая по 5 июня.

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