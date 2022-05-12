Теннисистов могут снять с «Ролан Гаррос» за поддержку Путина

В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) отказал российским и белорусским спортсменам в участии в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). На «Ролан Гаррос» российским и белорусским спортсменам будет разрешено выступить в режиме «строгого нейтралитета».

«Мы долго думали, и у меня сложилось впечатление, что справедливого решения в любом случае нет. Мы действуем в соответствии с тем, что решили министерства спорта Евросоюза (в декларации от 9 марта 2022 года — прим. ред.). Мы принимаем не команды, а отдельных спортсменов. Очевидно, если спортсмен, например, выступит в прессе и поддержит Владимира Путина, санкции будут приняты», — сказала Моресмо.

Говоря о возможных санкциях, Моресмо не уточнила, идет ли речь только о российских теннисистах, или обо всех участниках турнира.