Уимблдон исключил россиян. Мир тенниса встал на защиту. Кто же победит?

Британские СМИ давят на ATP во время обсуждения санкций за нежелание допускать на лондонский «мэйджор» российских и белорусских теннисистов

Согласно неофициальной информации, Совет игроков мужской ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) поддержал санкции в отношении Уимблдонского турнира за политический бан россиян и белорусов. Теперь окончательное решение должен принять совет директоров ATP, который находится под мощным давлением британских СМИ. Политики Соединенного Королевства требуют от звездных членов Совета игроков Рафаэля Надаля и Роджера Федерера публично озвучить свою позицию в отношении российских властей. А первая ракетка Украины Элина Свитолина предлагает принудительно опросить на эту тему игроков из России и Белоруссии.

Беспрецедентная поддержка

Переговоры между Советом игроков ATP и представителями Всеанглийского лаун-теннисного клуба по «русскому делу» состоялись во время турниров «мастерс» в Мадриде и Риме и не привели к сближению позиций. Их официальные итоги пока не объявлены, но известно, что Уимблдон отказался отменить политический запрет на участие россиян и белорусов, что противоречит политике ATP, которая позволяет выступать представителям этих стран в нейтральном статусе. В качестве ответной меры АТР совместно с WTA может отказаться учитывать рейтинговые очки лондонского «мэйджора», что превратит один из старейших турниров мира в банальные выставочные соревнования. Санкции также могут затронуть другие британские соревнования — лондонский Queens Club, турниры в Истборне и Ноттингеме, что наверняка обернется исходом элитных игроков на состязания в другие страны.

В качестве компромиссного решения также рассматривалась идея «уполовинить» очки Уимблдона и таким образом понизить статус «Большого шлема» в Лондоне до «мастерса». Британцы в ответ грозят объединиться с другими «мэйджорами», организовать собственный рейтинг и в качестве альтернативы итоговому чемпионату ATP проводить в конце года Кубок «Большого шлема». В общем, споры ведутся очень жесткие, и ситуация, в которой за права российских спортсменов так яростно сражаются представители других стран, беспрецедентна. Такого сейчас нет ни в одном другом виде спорта. В мужском туре против бана россиян и белорусов высказались практически все ведущие теннисисты — Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Стефанос Циципас и даже британец Энди Маррей.

Правда, Надаль после заседания Совета игроков говорил достаточно обтекаемо, стараясь избегать политических оценок. «Идеального выхода из создавшейся ситуации не существует, и у меня нет четкого мнения по данному поводу, — отметил знаменитый испанец. — Все обсуждения в Совете носили конфиденциальный характер, и я не считаю возможным придавать их гласности. Все, что мы можем сделать, — это поддерживать связь с Уимблдоном и руководством ATP, чтобы как можно лучше защитить права каждого игрока. Это наша работа, об остальных вещах я не могу говорить». Такие расплывчатые заявления, во-первых, позволили думать о том, что вердикт Совета игроков сильно не понравится британским СМИ. А во-вторых, спровоцировали политиков Соединенного Королевства на требование от Рафы более четкой позиции.

«Теннисисты ATP ведут себя ужасно»

Заодно досталось и другой легенде тенниса — Роджеру Федереру, который также является членом Совета игроков, но давно не выступает из-за травмы и пропустит предстоящий Уимблдон. Знаменитый швейцарец ранее вообще не высказывался по «русскому вопросу». «Федерер и Надаль должны прекратить юлить и определиться, на какой они стороне, — заявил глава группы по России парламента Великобритании Крис Брайант. — Теннисисты ATP ведут себя ужасно. Они как будто не слышали, что происходит на Украине, или им на это плевать».

«ATP необходимо выглянуть за пределы своего пузыря и оценить, как остальной мир отреагирует на санкции против Уимблдона по “русскому вопросу”, — предупреждает другой британский парламентарий — Клайв Эффорд, бывший министр спорта теневого правительства Соединенного Королевства.

«Спортсмены из России представляют свою страну на турнирах. Их победы приветствуются российскими политиками. Всем российским спортсменам надо запретить играть за рубежом. И это не будет дискриминацией, — поддержал Уимблдон бывший арбитр ATP британец Ричард Ингс. — Теннисистам может не нравиться, что россиян отстранили от Уимблдона. Но только представьте, какое значение для российской пропаганды может иметь ситуация, при которой российский игрок получит трофей Уимблдона из рук члена королевской семьи».

«Очень важно, чтобы россияне и белорусы высказывались, чтобы они выбирали, на чьей они стороне, — продолжила тему в интервью Eurosport первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая ранее предлагала провести насильственный политический опрос теннисистов из России и Белоруссии. — Мы хотим чувствовать себя в безопасности. Каждый российский или белорусский спортсмен должен занять свою позицию, чтобы мы знали, что среди нас нет плохих людей».

Скоординированное решение

В общем, давление на АТР в медиапространстве сейчас идет очень мощное, и здесь важно понимать, как и кем будут приниматься дальнейшие решения. В Совет игроков АТР входят 12 человек, но сейчас две позиции вакантны. Действующими членами, помимо Надаля и Федерера, являются австралиец Джон Миллман (он также высказывался против отстранения россиян), испанец Пабло Андухар, француз Жиль Симон, бразилец Бруно Соарес, южноафриканец Кевин Андерсон и представитель Новой Зеландии Маркус Даниэль. Набор стран для России не самый благоприятный, но есть надежда, что профессиональная солидарность в итоге окажется сильнее политических мотивов.

Окончательное решение — за советом директоров, который возглавляет итальянец Андреа Гауденци. Игроков в совдире представляют малоизвестный британец Ник Басинг, еще менее известный Марк Нолес с Багамских островов и совсем неизвестный кениец Эно Поло. Также в управляющей структуре заседают три теннисных менеджера — проживающий в США австралиец Гэвин Форбс, проживающий в Шанхае британец Чарльз Смит и австриец из Нью-Йорка Эрвиг Штрака. Два месяца назад у них хватило мужества пойти против рекомендаций МОК об отстранении россиян, но хватит ли духу ратифицировать решение Совета игроков о санкциях против Уимблдона на фоне скандала в британских СМИ? От решения АТР во многом зависит и вердикт женской ассоциации WTA. Наверняка их выступление, которое ожидается до конца текущей недели, будет скоординированным.