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17:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов проиграл Циципасу в третьем раунде теннисного «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.

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Источник: AP 2022

В матче третьего круга Хачанов уступил греку Стефаносу Циципасу (4-й номер посева) со счетом 6:4, 0:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

В ¼ финала Циципас сыграет с победителем матча между сербом Филипом Крайиновичем и итальянцем Янником Синнером (10).

Хачанов был последним представителем России в мужской части соревнований в Риме.

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