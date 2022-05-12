Хачанов проиграл Циципасу в третьем раунде теннисного «Мастерса» в Риме
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.
В матче третьего круга Хачанов уступил греку Стефаносу Циципасу (4-й номер посева) со счетом 6:4, 0:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
В ¼ финала Циципас сыграет с победителем матча между сербом Филипом Крайиновичем и итальянцем Янником Синнером (10).
Хачанов был последним представителем России в мужской части соревнований в Риме.