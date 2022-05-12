Свёнтек одержала 25-ю победу подряд

Для Свёнтек эта победа стала уже 25-й подряд. Она является первой ракеткой мира. Кроме того, польская теннисистка вышла в четвертьфинал уже на седьмом турнире из восьми, в которых она участвовала в 2022 году. Исключением стал лишь турнир в Дубае (ОАЭ).