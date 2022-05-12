Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Райо Вальекано
Вильярреал
14
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Кадис
30
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Леванте
Хоккей. НХЛ
13.05
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
13.05
Тампа-Бэй
Торонто
Хоккей. НХЛ
13.05
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. НХЛ
13.05
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Все события
Фоторепортажи
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Свёнтек одержала 25-ю победу подряд

Польская теннисистка Ига Свёнтек продлила победную серию. В матче третьего круга на турнире в Риме (Италия) она обыграла белоруску Викторию Азаренко. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:1.

Наверх
Источник: AP 2022

Для Свёнтек эта победа стала уже 25-й подряд. Она является первой ракеткой мира. Кроме того, польская теннисистка вышла в четвертьфинал уже на седьмом турнире из восьми, в которых она участвовала в 2022 году. Исключением стал лишь турнир в Дубае (ОАЭ).

В четвертьфинальной встрече турнира в Риме Ига Свёнтек сыграет с чемпионкой Открытого чемпионата США 2019 года, канадкой Бьянкой Андрееску.

Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Отметим, что Ига пропускала турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.

 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко и Дацик пообщались перед боем
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь