Надаль: я не травмирован, я спортсмен, который живет с травмой
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что ему пришлось смириться с постоянной болью, так как его травму уже невозможно до конца вылечить.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что ему пришлось смириться с постоянной болью, так как его травму уже невозможно до конца вылечить.
В четверг Надаль уступил канадцу Денису Шаповалову в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме со счетом 6:1, 5:7, 2:6. Испанец покинул корт, прихрамывая.
«Я не травмирован, я игрок, который живет с травмой. К сожалению, это то, что есть, каждый мой день труден, если честно. Мне непросто иногда принимать эту ситуацию», — цитирует 35-летнего Надаля в Twitter портал tennis.com.
У Надаля диагностировано редкое заболевание, известное как синдром Мюллера — Вейсса. Болезнь является дегенеративной и в основном представляет собой деформацию одной из костей в средней части стопы.