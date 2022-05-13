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11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль: я не травмирован, я спортсмен, который живет с травмой

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что ему пришлось смириться с постоянной болью, так как его травму уже невозможно до конца вылечить.

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Источник: Reuters

В четверг Надаль уступил канадцу Денису Шаповалову в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме со счетом 6:1, 5:7, 2:6. Испанец покинул корт, прихрамывая.

«Я не травмирован, я игрок, который живет с травмой. К сожалению, это то, что есть, каждый мой день труден, если честно. Мне непросто иногда принимать эту ситуацию», — цитирует 35-летнего Надаля в Twitter портал tennis.com.

У Надаля диагностировано редкое заболевание, известное как синдром Мюллера — Вейсса. Болезнь является дегенеративной и в основном представляет собой деформацию одной из костей в средней части стопы.

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