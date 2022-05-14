Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня в полуфинале белоруска уступила первой ракетке планеты польке Иге Свентек — 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Для польской теннисистки это 27-я победа подряд в матчах турниров под эгидой WTA. В конце апреля в решающем поединке соревнований в немецком Штутгарте Ига Свентек также обыграла Арину Соболенко в двух сетах — 6:2, 6:2. В завтрашнем финальном матче соперницей Иги Свентек будет победительница второго полуфинала, в котором тунисская теннисистка Унс Джабир (7-й номер мирового рейтинга) встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (23).

До сегодняшнего поражения на грунтовых кортах итальянской столицы Арина Соболенко обыграла китаянку Чжан Шуай (42) — 6:2, 6:0, американку Джессику Пегулу (11) — 6:1, 6:4, еще одну представительницу США Аманду Анисимову (32) — 4:6, 6:3, 6:2. Ранее Арина Соболенко 16 раз играла в финальных матчах, в которых одержала 10 побед, последняя из которых была добыта в мае 2021 года на турнире в Мадриде. Тогда она обыграла австралийскую теннисистку Эшли Барти.

Еще две белоруски завершили выступления в Риме на более ранних стадиях. Виктория Азаренко (16) в матче ⅛ финала уступила Иге Свентек — 4:6, 1:6. Александра Саснович (50) во втором раунде проиграла третьей ракетке планеты испанке Пауле Бадосе — 2:6, 1:6.