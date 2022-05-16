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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев объяснил, почему считает отстранение россиян от Уимблдона несправедливым решением

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что ситуация, с которой столкнулись организаторы Уимблдона, является сложной.

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Источник: Reuters

Ранее они сообщили, что из-за украинских событий на турнире не выступят игроки из России и Беларуси.

«Эту ситуацию много обсуждали. Я лишь следил за ней, решение принимаю не я. Это решать Уимблдону, ATP и, возможно, властям Британии. Сложная ситуация.

Я не общался лично с другими игроками на эту тему, так как меня не было в туре. Я приехал в Женеву, если они захотят, мы можем обсудить это. Я точно не знаю, итоговое ли это решение.

Я могу понять это решение, но не считаю его справедливым. По каким правилам можно отстранять игроков? Юридически теннисисты являются независимыми подрядчиками. И в Великобритании россияне имеют право на работу», — цитирует Медведева TGD.

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