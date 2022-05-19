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11:03 (мск), источник: Ведомости.Спорт

ATP не лишит британские турниры рейтинговых очков, несмотря на отстранение россиян

На теннисных турнирах в Лондоне и Истборне будут разыгрываться рейтинговые очки, несмотря на недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях на территории Великобритании.

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Источник: AP 2022

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

20 апреля Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона и всего травяного сезона в Великобритании. ATP назвала решение организаторов мэйджора дискриминацией. Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон пообещал «сильный ответ», включая «штрафы и турнирные санкции». Решение также раскритиковали лидеры мужского тура: Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Александр Зверев, Стефанос Циципас и др. Позднее Совет игроков ATP призвал не засчитывать рейтинговые очки, набранные на британских турнирах.

Пресс-служба ATP отметила, что окончательного решения по санкциям в отношении британских турниров еще не принято. Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.

«Решение отстранить российских и белорусских спортсменов противоречит правилам ATP и лишает игроков возможности выступать на турнирах по их заслугам и без дискриминации, что является фундаментальным принципом мужского тура. Санкции по отношению к LTA за нарушение правил ATP будут отдельно рассматриваться руководством ATP. Ответ ATP на решение Уимблдона находится на рассмотрении», — говорится в заявлении.

После начала событий на Украине российские теннисисты выступают на соревнованиях под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе. При этом Всемирная теннисная федерация (ITF) не допустила россиян к главным командным соревнованиям в году — Кубку Дэвиса и Кубку Билли Джин Кинг. В 2021 г. оба этих турнира завершились победами российских теннисистов.

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