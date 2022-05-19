Российские теннисисты узнали соперников на старте «Ролан Гаррос»
Завершилась жеребьёвка мужского турнира «Ролан Гаррос». Российские теннисисты узнали соперников на старте турнира.
Завершилась жеребьёвка мужского турнира «Ролан Гаррос». Российские теннисисты узнали соперников на старте турнира.
Вторая ракетка мира Даниил Медведев начнёт турнир матчем с аргентинцем Факундо Багнисом.
Андрей Рублёв сыграет с представителем Южной Кореи Квоном Сон У. Аслан Карацев встретится с квалифаером, его соперник пока неизвестен. То же самое касается Карена Хачанова — его соперником в первом раунде тоже будет кто-то из победителей квалификации.
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович начнёт защиту титула в Париже матчем с Йосихито Нисиокой из Японии.
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.
Отметим, что участие в жеребьёвке мужского турнира принял французский биатлонист Кентен Фийон Майе.