Российские теннисисты узнали соперников на старте «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев начнёт турнир матчем с аргентинцем Факундо Багнисом.



Андрей Рублёв сыграет с представителем Южной Кореи Квоном Сон У. Аслан Карацев встретится с квалифаером, его соперник пока неизвестен. То же самое касается Карена Хачанова — его соперником в первом раунде тоже будет кто-то из победителей квалификации.