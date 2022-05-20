Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Райо Вальекано
Леванте
13
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Рома
02
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
буллиты
Латвия
Австрия
33
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Казахстан
Словакия
34
Хоккей. НХЛ
21.05
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Германия
Италия
94
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Великобритания
Финляндия
06
Хоккей. НХЛ
21.05
Калгари
Эдмонтон
Футбол. Первый дивизион
21.05
СКА-Хабаровск
Акрон
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
21:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«За этим кроется много ошибок»: Медведев — об отстранении от Уимблдона

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев заявил, что не планирует обращаться в суд из-за запрета российским и белорусским теннисистам выступать на Уимблдоне.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) отказал российским и белорусским спортсменам в участии в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). С осуждением таких мер выступили ATP, WTA и ведущие теннисисты, включая первую ракетку мира Новака Джоковича и экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.

«Если я не смогу играть, я не планирую обращаться в суд. Не знаю, что собирается делать ATP, я ожидаю их решения, но в суд лично я не пойду. Может быть, это правительство (Великобритании) заставляет их (организаторов Уимблдона), может быть, это их собственное решение. За этим кроется очень много ошибок», — цитирует Медведева AFP.

«Я люблю Уимблдон как турнир. Честно говоря, я склонен считать, что мне нравится играть на траве, хотя я не показывал впечатляющих результатов на этом покрытии, но мне удалось выиграть один турнир. И если я не смогу играть (на Уимблдоне) в этом году, я попытаюсь сделать это в следующем и постараюсь показать хорошую игру», — добавил россиянин.

Из-за отстранения россиян и белорусов обсуждается вопрос проведения Уимблдона без начисления рейтинговых очков WTA и ATP. Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

 Cказка самого русского бразильца вот-вот подойдет к завершению
Русский американец взрывает фигурное катание. Его прыжок обсуждает весь мир
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь