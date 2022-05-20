«За этим кроется много ошибок»: Медведев — об отстранении от Уимблдона

В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) отказал российским и белорусским спортсменам в участии в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). С осуждением таких мер выступили ATP, WTA и ведущие теннисисты, включая первую ракетку мира Новака Джоковича и экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.

«Если я не смогу играть, я не планирую обращаться в суд. Не знаю, что собирается делать ATP, я ожидаю их решения, но в суд лично я не пойду. Может быть, это правительство (Великобритании) заставляет их (организаторов Уимблдона), может быть, это их собственное решение. За этим кроется очень много ошибок», — цитирует Медведева AFP.

«Я люблю Уимблдон как турнир. Честно говоря, я склонен считать, что мне нравится играть на траве, хотя я не показывал впечатляющих результатов на этом покрытии, но мне удалось выиграть один турнир. И если я не смогу играть (на Уимблдоне) в этом году, я попытаюсь сделать это в следующем и постараюсь показать хорошую игру», — добавил россиянин.