ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян

В апреле организаторы третьего в сезоне турнира Большого шлема из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

АТР раскритиковала решение организаторов Уимблдона и LTA. Критику ATP поддержали ведущие теннисисты, включая первую ракетку мира серба Новака Джоковича и экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.

«Возможность, данная игрокам любой национальности участвовать в турнирах под эгидой ATP на основе их заслуг и без дискриминации, имеет основополагающее значение для тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам участвовать в соревнованиях в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Наши правила и соглашения существуют для того, чтобы защищать права игроков. Односторонние решения такого рода, если их не принимать во внимание, создают разрушительный прецедент для остальной части тура», — говорится в заявлении организации.

Ранее ATP приняла решение не лишать рейтинговых очков турниры в Лондоне и Истбурне, куда также не допустили российских и белорусских игроков.

«Мы приняли это решение на основании того, что для российских и белорусских игроков существуют альтернативные турниры, проходящие в это время, в отличие от Уимблдона, что сводит к минимуму любое влияние на целостность рейтинга», — отмечается в заявлении.