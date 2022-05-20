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21:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) после отказа организаторов Уимблдона допускать российских и белорусских игроков не будет присуждать участникам рейтинговые очки за выступление в турнире, сообщается на сайте организации.

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Источник: Официальный твиттер Уимблдонского турнира

В апреле организаторы третьего в сезоне турнира Большого шлема из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

АТР раскритиковала решение организаторов Уимблдона и LTA. Критику ATP поддержали ведущие теннисисты, включая первую ракетку мира серба Новака Джоковича и экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.

«Возможность, данная игрокам любой национальности участвовать в турнирах под эгидой ATP на основе их заслуг и без дискриминации, имеет основополагающее значение для тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам участвовать в соревнованиях в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Наши правила и соглашения существуют для того, чтобы защищать права игроков. Односторонние решения такого рода, если их не принимать во внимание, создают разрушительный прецедент для остальной части тура», — говорится в заявлении организации.

Ранее ATP приняла решение не лишать рейтинговых очков турниры в Лондоне и Истбурне, куда также не допустили российских и белорусских игроков.

«Мы приняли это решение на основании того, что для российских и белорусских игроков существуют альтернативные турниры, проходящие в это время, в отличие от Уимблдона, что сводит к минимуму любое влияние на целостность рейтинга», — отмечается в заявлении.

Также организация заявила, что возможные санкции в отношении LTA в связи с нарушением правил ATP будут рассматриваться отдельно.

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