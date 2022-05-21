Курс Байдена с Джонсоном не прокатил: мир тенниса встал на защиту России

Следуя рекомендациям МОК, Международная федерация тенниса (ITF) отстранила сборные Белоруссии и России от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли-Джин Кинг, лишив российских теннисистов возможности отстоять завоеванные год назад трофеи. В турнирах АТР и WTA российские и белорусские теннисисты играют в нейтральном статусе. Впрочем, вряд ли кто-то не знает, какие страны представляют Даниил Медведев и Андрей Рублев, Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

В Великобритании пошли дальше. В апреле было объявлено, что на травяные турниры, проходящие под эгидой Ассоциации лаун-тенниса, не допустят россиян и белорусов. Травяной сезон в большом теннисе очень короткий. Всего три недели после завершения «Ролан Гаррос» отводится на подготовку к Уимблдону. Если турнирам АТР и WTA в Великобритании, проходящим между двумя «Большими шлемами», есть альтернативы в Германии, Испании и Нидерландах, то с Уимблдоном все гораздо сложнее.

Прежде всего, потому что все турниры «Большого шлема» проводит ITF. Повлиять на организаторов формально ни АТР, ни WTA не могут. Не говоря уж про широкую теннисную общественность. Решение британских организаторов не допускать российских и белорусских теннисистов к Уимблдону осудили и многие прославленные чемпионы многих лет, и лидеры мирового тенниса во главе с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

От того, что на турнире «Большого шлема» не сыграют Медведев и Рублев, специальная операция России на Украине не прекратится в одночасье. Более того, Рублев даже предлагал завоеванные на Уимблдоне призовые перечислить в благотворительные фонды. Только ни этот порыв, ни то, что на турнире в Роттердаме Андрей выиграл парный турнир вместе с украинцем Денисом Молчановым, не произвели на британцев никакого впечатления. Не пущать — и все!

Руководители АТР и WTA с самого начала выступили с осуждением организаторов Уимблдона. И вот теперь дело дошло до конкретики. Профессиональные ассоциации воспользовались единственным имеющимся в их распоряжении рычагом влияния. В современном теннисе выстроена четкая система начисления рейтинговых очков. Все турниры расставлены по ранжиру. На скромных можно заработать максимум 250 очков, на более престижных — 500. Особняком стоят мужские Masters и женские WTA 1000, где на кону как раз 1000. И вершина — это четыре турнира «Большого шлема», где кроме солидных призовых победитель получает 2000 рейтинговых очков.

На Уимблдоне в этом году никто ничего не получит. Это сразу же превращает престижный турнир «Большого шлема» с многовековой историей в обычное коммерческое состязание. Не факт, что на него приедут лидеры мирового тенниса, которые могут заработать в любом месте в любое время. Не факт, что Уимблдону удастся сохранить всех спонсоров, которые весьма скрупулезно оценивают все риски.

Уимблдон, ведущий свою историю с 1877 года, гордится традициями. Британцы вообще считают его культурным феноменом. Даже требования к форме теннисистов (она должна быть обязательно белой) сохраняются веками. Для самой Марии Шараповой исключения делать не стали! Хотя, если и есть там что-либо особенное, так это пиар.

Во время Олимпиады-2012 довелось побывать в этой теннисной Мекке, как называет Уимблдон британцы. Трава на дальних кортах с проплешинами. О футбольном газоне такого качества во Владивостоке Дик Адвокат пошутил, что не выпустил бы на него своего гуся. Легендарная клубника со сливками в пресс-центре поразила, разве что, ценой. В населенном эмигрантами со всего света лондонском квартале Митчэм это блюдо вкуснее и дешевле.

В общем, стремление британских теннисных функционеров следовать в русле Джо Байдена и Бориса Джонсона обернулось для них серьезными проблемами. Ведь до старта Уимблдона еще достаточно времени, чтобы спонсоры собрали призовой фонд для альтернативного турнира если не в Сочи и Могилеве, то на каком-нибудь европейском курорте. Даже не обязательно искать травяные корты, которые так и не сумевший завоевать титул на Уимблдоне Иван Лендл называл пастбищем. Ведь травяной сезон скоротечен, и после турнира в лондонском предместье в календаре всего одно соревнование на этом специфическом покрытии, в американском Ньюпорте. В США россиян и белорусов на теннисные турниры пускают при наличии справки о вакцинации.