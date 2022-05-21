Джокович вернулся, чтобы править: прогнозы и ставки на «Ролан Гаррос»

Начало года получилось ужасным для первой ракетки мира: арест в Австралии, суд, депортация, потерянное время и нервы… Джокович пропустил свой любимый турнир «Большого шлема», и после февральской неудачи в Дубае Новаку оставалось только готовится к грунтовой части сезона. И серб набрал обороты: финал в Белграде, полуфинал на более престижном турнире в Мадриде и, наконец, победа в Риме. Джокович подходит к «Ролан Гаррос» в хорошей форме и с отличным настроением, так что по праву считается здесь главным фаворитом. И не будем забывать, именно Новак выиграл в Париже год назад. Единственное, что может заставить сомневаться в сербе — путь к финалу для него выглядит сложнее, чем для его соперников. В четвертьфинале Джок может попасть на Надаля, а в полуфинале на Алькараса.

Возможно, вы удивитесь, но именно 19-летний испанец считается вторым претендентом на титул в Париже. Звезда молодого теннисиста взошла в 2021-м, и с тех пор он рванул вверх, как ракета. В этом году Алькарас выиграл уже 4 турнира, в том числе два престижных «Мастерса». В Мадриде на грунте он последовательно переиграл Надаля, Джоковича и Зверева! Сразу трех теннисистов из топ-5! Со Зверевым испанец может встретиться и на French Open уже в ¼ финала. Молодому теннисисту хватает и физики, и техники, психологически он тоже устойчив. Отметим, что Карлос пропустил турнир в Риме, чтобы решить вопросы со здоровьем, возможно, этот отдых поможет ему пройти как можно дальше. Но выиграть турнир «Большого шлема» помимо Джоковича, Надаля и Федерера в последние годы удавалось только Тиму и Медведеву.

Раньше Рафа был бы первым в котировках букмекеров, но годы идут, и проблем со здоровьем не убавляется. В прошлом году Надаль вынужден был досрочно завершить сезон перед US Open. Отдых и реабилитация сотворили чудо, в 2022-м испанец уже неожиданно для многих победил на чемпионате Австралии. Всего же Рафа выиграл 20 матчей подряд в этом сезоне и вернулся в топ-3 мирового рейтинга. Но затем случился стрессовый перелом ребра в марте, пришлось пропустить турниры в Монте-Карло и Барселоне. В Мадриде Надаль столкнулся с Алькарасом, а уже в Риме снова дала о себе знать старая травма стопы. В итоге Надаль может провести весь турнир во Франции через боль, но шансов на победу, кажется, не так много.

«Грунтовый принц» давно уже ходит вокруг да около титулов «Большого шлема», но выиграть все никак не получается. В Австралии он трижды доходил до полуфинала, а в прошлом году даже вел 2−0 по сетам в финале с Джоковичем. В 2022-м грек защитил титул в Монте-Карло, а в Риме дошел до финала, где уступил Джоковичу. Вполне вероятно, что он вновь дойдет до финала, потому что турнирная сетка у него легче, чем у Новака, Алькараса и Надаля. Например, со вторым сеяным на турнире Медведевым он может встретиться только в полуфинале. Но Даниил только-только вернулся после операции, и грунт не его любимое покрытие. Так что если у Циципаса не будет проблем с настроем, то шансы впервые победить в Париже смотрятся весьма неплохо.

В женском турнире все гораздо проще. В этом сезоне после ухода австралийки Барти доминирует 20-летняя полька Свёнтек. Перед «Ролан Гаррос» новый лидер WTA выиграла 28 матчей подряд и 5 турниров! Такого превосходства не было, пожалуй, со времен Серены Уильямс. Поэтому коэффициенты на ближайших конкуренток Свёнтек уже гораздо выше: на победу Халеп дают 12.00, а на успех Жабер — 12.25. Вполне возможно, что тут можно рискнуть, ведь победная серия польской теннисистки не будет вечной, плюс всегда может случиться какая-то травма… Но вообще, ее победе в Париже никто не удивится — настолько мощно она играет. У Свёнтек не так хороша подача, зато с приемом полный порядок, а на грунте это, возможно, даже важнее. Так что в женском турнире «Ролан Гаррос» шансов на сенсацию гораздо меньше, чем в мужском.