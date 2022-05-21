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Джокович вернулся, чтобы править: прогнозы и ставки на «Ролан Гаррос»

Анонс главного турнира на грунте.

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Источник: Reuters

Новак Джокович (коэффициент на победу — 2.85 в БК Olimpbet)

Начало года получилось ужасным для первой ракетки мира: арест в Австралии, суд, депортация, потерянное время и нервы… Джокович пропустил свой любимый турнир «Большого шлема», и после февральской неудачи в Дубае Новаку оставалось только готовится к грунтовой части сезона. И серб набрал обороты: финал в Белграде, полуфинал на более престижном турнире в Мадриде и, наконец, победа в Риме. Джокович подходит к «Ролан Гаррос» в хорошей форме и с отличным настроением, так что по праву считается здесь главным фаворитом. И не будем забывать, именно Новак выиграл в Париже год назад. Единственное, что может заставить сомневаться в сербе — путь к финалу для него выглядит сложнее, чем для его соперников. В четвертьфинале Джок может попасть на Надаля, а в полуфинале на Алькараса.

Карлос Алькараc (коэффициент на победу — 3.05)

Возможно, вы удивитесь, но именно 19-летний испанец считается вторым претендентом на титул в Париже. Звезда молодого теннисиста взошла в 2021-м, и с тех пор он рванул вверх, как ракета. В этом году Алькарас выиграл уже 4 турнира, в том числе два престижных «Мастерса». В Мадриде на грунте он последовательно переиграл Надаля, Джоковича и Зверева! Сразу трех теннисистов из топ-5! Со Зверевым испанец может встретиться и на French Open уже в ¼ финала. Молодому теннисисту хватает и физики, и техники, психологически он тоже устойчив. Отметим, что Карлос пропустил турнир в Риме, чтобы решить вопросы со здоровьем, возможно, этот отдых поможет ему пройти как можно дальше. Но выиграть турнир «Большого шлема» помимо Джоковича, Надаля и Федерера в последние годы удавалось только Тиму и Медведеву.

Рафаэль Надаль (коэффициент на победу — 4.55)

Раньше Рафа был бы первым в котировках букмекеров, но годы идут, и проблем со здоровьем не убавляется. В прошлом году Надаль вынужден был досрочно завершить сезон перед US Open. Отдых и реабилитация сотворили чудо, в 2022-м испанец уже неожиданно для многих победил на чемпионате Австралии. Всего же Рафа выиграл 20 матчей подряд в этом сезоне и вернулся в топ-3 мирового рейтинга. Но затем случился стрессовый перелом ребра в марте, пришлось пропустить турниры в Монте-Карло и Барселоне. В Мадриде Надаль столкнулся с Алькарасом, а уже в Риме снова дала о себе знать старая травма стопы. В итоге Надаль может провести весь турнир во Франции через боль, но шансов на победу, кажется, не так много.

Стефанос Циципас (коэффициент на победу — 4.95)

«Грунтовый принц» давно уже ходит вокруг да около титулов «Большого шлема», но выиграть все никак не получается. В Австралии он трижды доходил до полуфинала, а в прошлом году даже вел 2−0 по сетам в финале с Джоковичем. В 2022-м грек защитил титул в Монте-Карло, а в Риме дошел до финала, где уступил Джоковичу. Вполне вероятно, что он вновь дойдет до финала, потому что турнирная сетка у него легче, чем у Новака, Алькараса и Надаля. Например, со вторым сеяным на турнире Медведевым он может встретиться только в полуфинале. Но Даниил только-только вернулся после операции, и грунт не его любимое покрытие. Так что если у Циципаса не будет проблем с настроем, то шансы впервые победить в Париже смотрятся весьма неплохо.

Ига Свёнтек (коэффициент на победу — 1.82 в БК Olimpbet)

В женском турнире все гораздо проще. В этом сезоне после ухода австралийки Барти доминирует 20-летняя полька Свёнтек. Перед «Ролан Гаррос» новый лидер WTA выиграла 28 матчей подряд и 5 турниров! Такого превосходства не было, пожалуй, со времен Серены Уильямс. Поэтому коэффициенты на ближайших конкуренток Свёнтек уже гораздо выше: на победу Халеп дают 12.00, а на успех Жабер — 12.25. Вполне возможно, что тут можно рискнуть, ведь победная серия польской теннисистки не будет вечной, плюс всегда может случиться какая-то травма… Но вообще, ее победе в Париже никто не удивится — настолько мощно она играет. У Свёнтек не так хороша подача, зато с приемом полный порядок, а на грунте это, возможно, даже важнее. Так что в женском турнире «Ролан Гаррос» шансов на сенсацию гораздо меньше, чем в мужском.

Андрей Санталов

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