В Париже стартует 126-й Открытый чемпионат Франции по теннису

ТАСС, 22 мая. Второй в теннисном сезоне турнир Большого шлема — Roland Garros — стартует в воскресенье на грунтовых кортах стадиона «Ролан Гаррос». Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович, в женском одиночном разряде защищать прошлогодний титул в Париже будет чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Впервые Открытый чемпионат Франции состоялся в 1891 году. С 1928 года турнир проводится на стадионе, названном в честь французского летчика Ролана Гарроса, погибшего в бою за месяц до окончания Первой мировой войны и за день до своего 30-летия. Предстоящий турнир в Париже пройдет в 126-й раз в истории. Призовой фонд соревнований в этом году значительно возрос по сравнению с предыдущими. Два года назад он составлял €38 млн, в прошлом году — €34,4 млн, в нынешнем — €43,6 млн.

Главная интрига мужского турнира — сумеет ли испанец Рафаэль Надаль, которому 3 июня исполнится 36 лет, в 14-й раз стать лучшим в Париже. За свою карьеру Надаль проиграл в Париже только три матча: в 2009 году он уступил в четвертом круге шведу Робину Содерлингу, еще дважды «король грунта» потерпел поражение от Джоковича — в 2015 году в четвертьфинале и в 2021 году на стадии полуфинала. В этом году испанец успел установить еще один рекорд, выиграв 21-й титул на турнире Большого шлема, — он стал победителем Australian Open. Однако в Париже Джокович может догнать принципиального соперника по числу побед на турнирах Большого шлема, а также первым в истории оформить третий «карьерный» Большой шлем. В первом круге грунтового шлема пятый сеяный Надаль встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном, а лидер посева Джокович сыграет против японца Ёсихиты Нисиоки.

Помимо Джоковича и Надаля, одним из фаворитов на титул в Париже является 19-летний испанец Карлос Алькарас. В текущем сезоне спортсмен завоевал четыре титула, в том числе на двух турнирах серии «Мастерс» — в Майами (проводится на покрытии «хард») и в Мадриде (на грунтовом покрытии). Испанец выиграл также турнир в Барселоне, также проводящийся на грунтовом покрытии. Алькарас одержал десять побед подряд, а на соревнованиях в Мадриде выиграл сначала у Надаля на стадии четвертьфинала, а затем оказался сильнее Джоковича в полуфинале. В первом круге Roland Garros Алькарас, получивший шестой номер посева, сыграет против аргентинца Хуана Лондеро.

В женском турнире главной фавориткой на титул является первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек, подошедшая ко второму в сезоне турниру Большого шлема с серией в 28 побед подряд. Свёнтек стала чемпионкой на пяти турнирах кряду — в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте и Риме. Победная серия 20-летней польской теннисистки является четвертой по продолжительности с 2000 года, больше выигранных матчей подряд было только у бельгийки Жюстин Энен (32), Серены Уильямс (34) и Винус Уильямс (35). Первый матч на пути к своему второму титулу на Roland Garros Свёнтек проведет против украинки Леси Цуренко, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Наибольшее количество побед в Париже среди женщин на счету американки Крис Эверт (7).

Крейчикова, посеянная под вторым номером, проведет свой первый матч в ранге действующей чемпионки против француженки Дианы Парри. Перед Roland Garros Крейчикова не сыграла ни на одном грунтовом турнире текущего сезона. Последний раз чешка выходила на корт 23 февраля на турнире в Дохе. Третья сеяная испанка Паула Бадоса в первом круге встретится с французской теннисисткой Фионой Ферро, а полуфиналистка прошлогоднего турнира четвертая ракетка мира гречанка Мария Саккари также сыграет против француженки Клары Бюрель.

Надежды российских болельщиков

На мужском турнире представлять Россию будут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также пробившиеся в основную сетку соревнований через квалификацию Андрей Кузнецов и Павел Котов. 23-летний Котов впервые примет участие в основной сетке турнира Большого шлема. Вторая ракетка мира Медведев посеян на турнире под вторым номером и встретится с представителем Аргентины Факундо Багнисом в матче первого круга. В прошлом году Медведев впервые в карьере дошел на турнире до четвертьфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу. Roland Garros станет для россиянина вторым турниром после операции по удалению грыжи, ранее Медведев уступил во втором круге соревнований в швейцарской Женеве французу Ришару Гаске.

Рублев (7-й номер посева) сыграет с представителем Южной Кореи Квон Сун У, Хачанов (21) — с португальцем Нуо Боргесом, Карацев — с аргентинцем Камило Уго Карабелли. Кузнецов встретится с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом (15), а Котов попробует свои силы в матче против нидерландца Ботика ван-де Зандсхюлпа (26). Рублев и Медведев находятся в одной части турнирной сетки и могут встретиться друг с другом на стадии четвертьфинала. Хачанов, Карацев, Котов и Кузнецов проведут свои первые матчи в воскресенье.

В женском турнире наивысший номер посева среди россиянок получила Дарья Касаткина — 20-й. Roland Garros она начнет матчем со шведкой Ребеккой Петерсон. Людмила Самсонова (25) в первом круге встретится с Данкой Ковинич из Черногории, Вероника Кудерметова (29) сыграет с победительницей квалификационного турнира китаянкой Чжу Линь, Екатерина Александрова (30) — с бельгийкой Грит Миннен, Анна Калинская — с американкой Мэдисон Киз (22), Камилла Рахимова — с прошедшей квалификацию сербкой Александрой Крунич. Единственная россиянка, прошедшая квалификационный турнир, 19-летняя Оксана Селехметьева проведет свой первый в карьере матч в основе турнира Большого шлема против словенки Кайи Юван. Варвара Грачева в воскресенье сыграет с австралийкой Астрой Шармой.

Финалистка прошлогоднего Roland Garros россиянка Анастасия Павлюченкова снялась с предстоящего турнира из-за обострившейся травмы колена и досрочно завершила выступление в сезоне-2022. «Оказывается, она не делала операцию, и при большой нагрузке травма проявила себя. Ждем результатов консультации врачей, специалистов и будем после этого смотреть, сколько займет восстановление», — сказал в среду ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

1 марта Международная федерация тенниса приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе. Ранее организаторы третьего в сезоне турнире Большого шлема — Уимблдона — отстранили россиян и белорусов от участия в соревнованиях. В ответ на эти меры ATP и WTA приняли решение не начислять на Уимблдоне 2022 года рейтинговые очки.