В Париже стартует 126-й Открытый чемпионат Франции по теннису
В воскресенье первые матчи на турнире проведут россияне Карен Хачанов, Аслан Карацев, Андрей Кузнецов, Павел Котов и Варвара Грачева.
В воскресенье первые матчи на турнире проведут россияне Карен Хачанов, Аслан Карацев, Андрей Кузнецов, Павел Котов и Варвара Грачева.
ТАСС, 22 мая. Второй в теннисном сезоне турнир Большого шлема — Roland Garros — стартует в воскресенье на грунтовых кортах стадиона «Ролан Гаррос». Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович, в женском одиночном разряде защищать прошлогодний титул в Париже будет чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
Впервые Открытый чемпионат Франции состоялся в 1891 году. С 1928 года турнир проводится на стадионе, названном в честь французского летчика Ролана Гарроса, погибшего в бою за месяц до окончания Первой мировой войны и за день до своего 30-летия. Предстоящий турнир в Париже пройдет в 126-й раз в истории. Призовой фонд соревнований в этом году значительно возрос по сравнению с предыдущими. Два года назад он составлял €38 млн, в прошлом году — €34,4 млн, в нынешнем — €43,6 млн.
Главная интрига мужского турнира — сумеет ли испанец Рафаэль Надаль, которому 3 июня исполнится 36 лет, в 14-й раз стать лучшим в Париже. За свою карьеру Надаль проиграл в Париже только три матча: в 2009 году он уступил в четвертом круге шведу Робину Содерлингу, еще дважды «король грунта» потерпел поражение от Джоковича — в 2015 году в четвертьфинале и в 2021 году на стадии полуфинала. В этом году испанец успел установить еще один рекорд, выиграв 21-й титул на турнире Большого шлема, — он стал победителем Australian Open. Однако в Париже Джокович может догнать принципиального соперника по числу побед на турнирах Большого шлема, а также первым в истории оформить третий «карьерный» Большой шлем. В первом круге грунтового шлема пятый сеяный Надаль встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном, а лидер посева Джокович сыграет против японца Ёсихиты Нисиоки.
Помимо Джоковича и Надаля, одним из фаворитов на титул в Париже является 19-летний испанец Карлос Алькарас. В текущем сезоне спортсмен завоевал четыре титула, в том числе на двух турнирах серии «Мастерс» — в Майами (проводится на покрытии «хард») и в Мадриде (на грунтовом покрытии). Испанец выиграл также турнир в Барселоне, также проводящийся на грунтовом покрытии. Алькарас одержал десять побед подряд, а на соревнованиях в Мадриде выиграл сначала у Надаля на стадии четвертьфинала, а затем оказался сильнее Джоковича в полуфинале. В первом круге Roland Garros Алькарас, получивший шестой номер посева, сыграет против аргентинца Хуана Лондеро.
В женском турнире главной фавориткой на титул является первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек, подошедшая ко второму в сезоне турниру Большого шлема с серией в 28 побед подряд. Свёнтек стала чемпионкой на пяти турнирах кряду — в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте и Риме. Победная серия 20-летней польской теннисистки является четвертой по продолжительности с 2000 года, больше выигранных матчей подряд было только у бельгийки Жюстин Энен (32), Серены Уильямс (34) и Винус Уильямс (35). Первый матч на пути к своему второму титулу на Roland Garros Свёнтек проведет против украинки Леси Цуренко, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Наибольшее количество побед в Париже среди женщин на счету американки Крис Эверт (7).
Крейчикова, посеянная под вторым номером, проведет свой первый матч в ранге действующей чемпионки против француженки Дианы Парри. Перед Roland Garros Крейчикова не сыграла ни на одном грунтовом турнире текущего сезона. Последний раз чешка выходила на корт 23 февраля на турнире в Дохе. Третья сеяная испанка Паула Бадоса в первом круге встретится с французской теннисисткой Фионой Ферро, а полуфиналистка прошлогоднего турнира четвертая ракетка мира гречанка Мария Саккари также сыграет против француженки Клары Бюрель.
На мужском турнире представлять Россию будут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также пробившиеся в основную сетку соревнований через квалификацию Андрей Кузнецов и Павел Котов. 23-летний Котов впервые примет участие в основной сетке турнира Большого шлема. Вторая ракетка мира Медведев посеян на турнире под вторым номером и встретится с представителем Аргентины Факундо Багнисом в матче первого круга. В прошлом году Медведев впервые в карьере дошел на турнире до четвертьфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу. Roland Garros станет для россиянина вторым турниром после операции по удалению грыжи, ранее Медведев уступил во втором круге соревнований в швейцарской Женеве французу Ришару Гаске.
Рублев (7-й номер посева) сыграет с представителем Южной Кореи Квон Сун У, Хачанов (21) — с португальцем Нуо Боргесом, Карацев — с аргентинцем Камило Уго Карабелли. Кузнецов встретится с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом (15), а Котов попробует свои силы в матче против нидерландца Ботика ван-де Зандсхюлпа (26). Рублев и Медведев находятся в одной части турнирной сетки и могут встретиться друг с другом на стадии четвертьфинала. Хачанов, Карацев, Котов и Кузнецов проведут свои первые матчи в воскресенье.
В женском турнире наивысший номер посева среди россиянок получила Дарья Касаткина — 20-й. Roland Garros она начнет матчем со шведкой Ребеккой Петерсон. Людмила Самсонова (25) в первом круге встретится с Данкой Ковинич из Черногории, Вероника Кудерметова (29) сыграет с победительницей квалификационного турнира китаянкой Чжу Линь, Екатерина Александрова (30) — с бельгийкой Грит Миннен, Анна Калинская — с американкой Мэдисон Киз (22), Камилла Рахимова — с прошедшей квалификацию сербкой Александрой Крунич. Единственная россиянка, прошедшая квалификационный турнир, 19-летняя Оксана Селехметьева проведет свой первый в карьере матч в основе турнира Большого шлема против словенки Кайи Юван. Варвара Грачева в воскресенье сыграет с австралийкой Астрой Шармой.
Финалистка прошлогоднего Roland Garros россиянка Анастасия Павлюченкова снялась с предстоящего турнира из-за обострившейся травмы колена и досрочно завершила выступление в сезоне-2022. «Оказывается, она не делала операцию, и при большой нагрузке травма проявила себя. Ждем результатов консультации врачей, специалистов и будем после этого смотреть, сколько займет восстановление», — сказал в среду ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
1 марта Международная федерация тенниса приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе. Ранее организаторы третьего в сезоне турнире Большого шлема — Уимблдона — отстранили россиян и белорусов от участия в соревнованиях. В ответ на эти меры ATP и WTA приняли решение не начислять на Уимблдоне 2022 года рейтинговые очки.
Roland Garros завершится 5 июня. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1996), Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).