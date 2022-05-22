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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кузнецов проиграл Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россиянин Андрей Кузнецов завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

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Источник: Спорт РИА Новости

В матче первого круга второго в сезоне турнира Большого шлема Кузнецов уступил в четырех сетах аргентинцу Диего Шварцману (15-й номер посева) со счетом 3:6, 6:1, 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту.

Во втором раунде «Ролан Гаррос» Шварцман сыграет с испанцем Хауме Муньяром.

Кузнецов пробился в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию. 31-летний россиянин, победитель юниорского Уимблдона в 2009 году, занимает 227-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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