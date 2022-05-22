Александра Саснович победила на старте открытого чемпионата Франции по теннису

Первой из трех представительниц Беларуси в женском одиночном разряде в борьбу вступила Александра Саснович, занимающая 45-е место в мировом рейтинге. Сегодня в 1/64 финала она обыграла в двух партиях китаянку Ван Синьюй, у которой 75-я позиция, — 6:4, 6:1. Во втором раунде соперницей белоруски будет победительница матча между представительницей Великобритании Эммой Радукану (12-й номер рейтинга WTA) и чешской теннисисткой Линдой Носковой (185).

Лучшая белорусская теннисистка седьмая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/64 финала встретится с француженкой Хлоей Паке (102). Соперницей бывшего лидера мирового рейтинга Виктории Азаренко, у которой сейчас 15-я позиция, будет румынская теннисистка Ана Богдан (91).

На старте мужского одиночного разряда оппонентом единственного представителя Беларуси Ильи Ивашко (50) будет французский теннисист Бенуа Пер (67).

Нынешний открытый чемпионат Франции будет 121-м по счету, он завершится 5 июня. Его общий призовой фонд в этом году составит 43,6 млн евро. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин заработают по 2,2 млн евро, а также получат по 2000 рейтинговых очков.