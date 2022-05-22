Американская теннисистка Стивенс поддержала россиян после отстранения от Уимблдона
Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала решение WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков после отстранения россиян и белорусов.
Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала решение WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков после отстранения россиян и белорусов.
Напомним, организаторы Уимблдона не допустят российских и белорусских теннисистов на турнир из-за политической ситуации.
«Думаю, что достаточно посмотреть на наши принципы и то, за что выступает наш тур, чтобы понять, что мы не потерпим дискриминации. Это именно то, что происходит», — цитирует Стивенс журналист Бен Ротенберг в своих социальных сетях.
Уимблдон-2022 пройдет в Великобритании с 27 июня по 10 июля.