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19:43 (мск), источник: Sport24

Американская теннисистка Стивенс поддержала россиян после отстранения от Уимблдона

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала решение WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков после отстранения россиян и белорусов.

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Напомним, организаторы Уимблдона не допустят российских и белорусских теннисистов на турнир из-за политической ситуации.

«Думаю, что достаточно посмотреть на наши принципы и то, за что выступает наш тур, чтобы понять, что мы не потерпим дискриминации. Это именно то, что происходит», — цитирует Стивенс журналист Бен Ротенберг в своих социальных сетях.

Уимблдон-2022 пройдет в Великобритании с 27 июня по 10 июля.

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