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22:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карацев сенсационно выбыл с «Ролан Гаррос» в первом круге турнира

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россиянин Аслан Карацев не сумел пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

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Источник: Спорт РИА Новости

Карацев в первом круге уступил пробившемуся в основную сетку через квалификацию аргентинцу Камило Уго Карабелли (154-е место в рейтинге ATP) со счетом 3:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:7 (5:10). Теннисисты провели на корте 4 часа 17 минут, это самый продолжительный матч на текущем турнире.

Следующим соперником аргентинца станет девятая ракетка турнира канадец Феликс Оже-Альяссим.

Карацев занимает 39-е место в рейтинге ATP, он второй раз играл в основной сетке «Ролан Гаррос», на прошлогоднем турнире уступил во втором раунде.

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