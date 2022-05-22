Карацев сенсационно выбыл с «Ролан Гаррос» в первом круге турнира

Карацев в первом круге уступил пробившемуся в основную сетку через квалификацию аргентинцу Камило Уго Карабелли (154-е место в рейтинге ATP) со счетом 3:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:7 (5:10). Теннисисты провели на корте 4 часа 17 минут, это самый продолжительный матч на текущем турнире.