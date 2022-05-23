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17:02 (мск), источник: ТАСС

Действующая победительница «Ролан Гаррос» выбыла в первом круге турнира

Барбора Крейчикова уступила француженке Диан Парри.

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Источник: Reuters

ТАСС, 23 мая. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в понедельник проиграла француженке Диан Парри в матче первого круга «Ролан Гаррос». Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:2, 6:3 в пользу 19-летней француженки. В следующем круге Парри сыграет с Камилой Осорио из Колумбии.

Крейчиковой 26 лет, она является действующим победителем «Ролан Гаррос». Чешская теннисистка занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации.

Парри располагается на 97-й строчке мирового рейтинга. Она ни разу не побеждала на турнирах WTA, один раз выиграла «челленджер» и четыре раза одерживала победы на турнирах Международной федерации тенниса (ITF).

«Ролан Гаррос» завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн.

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