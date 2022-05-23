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18:16 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в 1/32 финала «Роллан Гаррос»

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15-й номер мирового рейтинга) победно стартовала на втором в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в 1/64 финала экс-первая ракетка планеты в трехсетовом поединке одолела румынскую теннисистку Ану Богдан (93) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:1), 6:2. В первом сете белоруска выигрывала 5:2, но затем проиграла три гейма подряд. Потом дело дошло до тай-брейка, в котором Азаренко вела 6:3, но все же уступила. Во второй партии белоруска также на тай-брейке взяла реванш, а в решающей партии дожала румынку. Во втором раунде соперницей Азаренко будет представительница Германии Андреа Петкович (65). Виктория Азаренко в 15-й раз играет на парижских грунтовых кортах «Ролан Гаррос», ее лучшим результатом является выход в полуфинал в 2013 году. В прошлом сезоне Азаренко одержала три победы, а в ⅛ финала уступила россиянке Анастасии Павлюченко.

Вчера белорусская теннисистка Александра Саснович (47) обыграла в двух партиях китаянку Ван Синьюй (77) — 6:4, 6:1. Во втором раунде соперницей белоруски будет победительница сегодняшнего матча между представительницей Великобритании Эммой Радукану (12) и чешской теннисисткой Линдой Носковой (184).

Завтра лучшая белорусская теннисистка седьмая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/64 финала встретится с француженкой Хлоей Паке (101).

На старте мужского одиночного разряда оппонентом единственного представителя Беларуси Ильи Ивашко (50) сегодня вечером будет французский теннисист Бенуа Пер (78).

Открытый чемпионат Франции завершится 5 июня.

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