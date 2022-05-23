Первый теннисист снялся с Уимблдона из-за санкций за отстранение россиян

«Я не согласен с этим решением (лишением Уимблдона рейтинговых очков). Понимаю разочарование российских игроков и несправедливость этого. Знаю, что они тут ни при чем. Но теперь ситуация стала несправедливой для 240 теннисистов вместо 12. Мы не можем расплачиваться за последствия. Как отреагируют игроки? Я не знаю», — цитирует Пуя Daily Express.

«Насколько я знаю, что единогласного решения не было. Мы даже не знаем, а было ли голосование. Против высказались все игроки, с которыми я разговаривал. Думаю, что призовой фонд не будет таким, как ожидалось. Он будет уменьшен. Сначала я решил не играть на Уимблдоне, прежде чем сказал себе: “Нет, это все еще Большой шлем, ты поедешь” и записался на травяные турниры (Великобритании). Но думаю, что не поеду (на Уимблдон)», — добавил Пуй.