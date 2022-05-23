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23 мая, источник: Чемпионат.com

Азаренко — об Уимблдоне: Я пострадала, но я не жертва. Никогда не буду себя так выставлять

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко высказалась о том, что в туре мнения касательно санкций Уимблдона и решений ATP и WTA лишить его рейтинговых очков разделились. Азаренко входит в совет игроков WTA.

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Источник: AFP 2022

"Вести разговоры об этом тяжело. Когда я вступаю в них, я не оглядываюсь на себя, независимо от того, влияю я на решения или нет. Я пытаюсь оценивать с глобальной точки зрения. Я — не центр вселенной, я не единственный человек, который имеет значение. Я убеждена в том, что между игроками должно быть единство, что спорт должен объединять людей. Думаю, у нас была возможность показать, что может принести спорт, когда мы едины и работаем на общее благо.

Что ещё могу сказать? Я пострадала от этой ситуации, но я не жертва. Я никогда не буду выставлять себя жертвой. Я убеждена в общей пользе, в том, что мы должны помогать другим. Это всё, что я могу сказать«, — сказала Азаренко на пресс-конференции после выхода во второй круг “Ролан Гаррос”.

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