Азаренко — об Уимблдоне: Я пострадала, но я не жертва. Никогда не буду себя так выставлять

"Вести разговоры об этом тяжело. Когда я вступаю в них, я не оглядываюсь на себя, независимо от того, влияю я на решения или нет. Я пытаюсь оценивать с глобальной точки зрения. Я — не центр вселенной, я не единственный человек, который имеет значение. Я убеждена в том, что между игроками должно быть единство, что спорт должен объединять людей. Думаю, у нас была возможность показать, что может принести спорт, когда мы едины и работаем на общее благо.