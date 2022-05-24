Медведев одержал первую победу на грунте в 2022-м. Россиянин — во втором круге «Ролан Гаррос»

Турнир «Большого шлема». «Ролан Гаррос». Мужчины. Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Факундо Баньис (Аргентина) — 6:2, 6:2, 6:2.

Первого матча Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции болельщики ждали если не с тревогой, то с настороженностью. Мало того что земляные покрытия для россиянина самые нелюбимые, о чем сам Даниил не раз говорил, так еще и в нынешнем году вторая ракетка мира из-за операции по удалению межпозвоночной грыжи пропустила почти весь грунтовый сезон.

После перерыва в полтора месяца Медведев вышел на корт только неделю назад на турнире в Женеве, получив wild card. Но уже в первом круге уступил французскому ветерану Ришару Гаске, и матч показал, что Даниил пока далек от оптимальной формы.

Брейк на старте

Возможно, в других обстоятельствах Медведев пропустил бы и «Ролан Гаррос». Но, во-первых, на прошлогоднем турнире он дошел до четвертьфинала, а это 360 рейтинговых очков, которые нужно защищать. А во-вторых, пока Даниил лечился, было принято решение не допускать россиян до Уимблдона и других стартов в Великобритании. Поэтому нужно было либо форсировать возвращение и играть в Париже, либо рассчитывать уже на американскую серию турниров во второй половине лета.

Интересно, что первый соперник Медведева на «Ролан Гаррос», аргентинец Факундо Баньис, тоже приехал во Францию из Женевы, где прошел квалификацию, а потом, так же как и россиянин, проиграл в первом раунде. 32-летний латиноамериканец звезд с неба не хватает, он никогда не поднимался в рейтинге выше 55-го места, а сейчас стоит в начале второй сотни, никогда не выигрывал турниров АТР в одиночном разряде и никогда не встречался с Медведевым. Впрочем, Баньис опытный игрок и, как и почти все соотечественники, комфортно чувствует себя на грунте. Поэтому явным аутсайдером перед началом игры он точно не был.

Слегка сменивший имидж Медведев начал здорово и уже в первом гейме сделал брейк — этому способствовали три подряд невынужденные ошибки соперника, а точку россиянин поставил классным ударом по линии. Впрочем, Даниил тут же ответил любезностью на любезность и вернул Баньису брейк — два шанса аргентинца он ликвидировал эйсами, а вот на третьем сделал двойную ошибку.

После этого оппоненты обменялись легкими геймами на подаче, а вот в затяжном пятом Медведев снова поддавил аргентинца и с третьей попытки сделал второй брейк. Причем после этого игра пошла в одну калитку — всего за шесть с половиной минут Даниил довел сет до победы, отдав Баньису три розыгрыша из 15 проведенных.

Процент брака

При этом даже явное преимущество в концовке сета не позволяло составить цельное впечатление именно от игры Медведева. Он по обыкновению мощно подавал, забирая почти все на первом мяче, завершал в свою пользу и короткие, и длинные розыгрыши. Но при этом Даниил тратил ровно столько усилий, чтобы быть лучше соперника, а Баньис позволял действовать именно так.

Аргентинец и во второй партии сразу же наделал ошибок и отдал Медведеву брейк, потом попробовал зарубиться за подачу Даниила, пользуясь еще одной двойной у россиянина, но не преуспел. А в третьем гейме мы снова увидели три невынужденные ошибки подряд от Баньиса, после чего Медведев завершил дело ударом с форхенда в угол и взял чужую подачу всухую.

К началу пятого гейма на счету аргентинца во второй партии было пять взятых розыгрышей — настоящая катастрофа. Баньис все-таки смог собраться и начать играть в теннис, даже заработал тройной брейк-пойнт в шестом гейме. Но Медведев со счета 0:40 в отличном стиле взял пять мячей подряд. Сет завершился за полчаса с тем же счетом, что и первый.

Третью партию Даниил уже по традиции начал с брейка, причем в этом была немалая заслуга и самого соперника, сделавшего четыре невынужденные ошибки. У Медведева тоже не обходилось без помарок, особенно досадными были двойные ошибки, которых россиянин за один только четвертый гейм совершил три. Но взяв чужую подачу и уравняв положение, Баньис тут же собственными руками отдал свою — процент брака у него зашкаливал.

Публика скорее поддерживала латиноамериканца, что понятно — за аутсайдеров болеют сильнее. Но и в третьей партии Медведев отдал сопернику те же два гейма и открыл счет победам в нынешнем грунтовом сезоне. На все про все у россиянина ушло чуть больше полутора часов. А во втором раунде его ждет либо представитель Сербии Ласло Джере, либо литовец Рихардас Беранкис.