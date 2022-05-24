Белорусский теннисист Илья Ивашко успешно начал выступление на чемпионате Франции

Сегодня в 1/64 финала единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде переиграл французского теннисиста Бенуа Пера (78) — 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Во втором раунде соперником белоруса будет чилиец Кристиан Гарин (37).

Ранее две белорусские теннисистки победно стартовали в женском одиночном разряде. Виктория Азаренко (15) в тяжелом трехсетовом поединке одолела румынскую теннисистку Ану Богдан (93) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:1), 6:2. Во втором раунде соперницей белоруски будет представительница Германии Андреа Петкович (65). Александра Саснович (47) в 1/64 финала обыграла в двух партиях китаянку Ван Синьюй (77) — 6:4, 6:1. В 1/32 финала Саснович встретится с представительницей Великобритании Эммой Радукану (12).

Сегодня вечером свой первый матч проведет лучшая белорусская теннисистка седьмая ракетка планеты Арина Соболенко, которая в 1/64 финала будет соперничать с француженкой Хлоей Паке (101).