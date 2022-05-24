Касаткина стартовала с победы на «Ролан Гаррос»

Касаткина, посеянная под 20-м номером, в первом круге победила Ребекку Шрамкову из Словакии со счетом 6:2, 6:0. Теннисистки провели на корте 54 минуты.

Россиянка в седьмой раз в карьере выступает в основной сетке «Ролан Гаррос», наилучшим ее результатом был выход в четвертьфинал в 2018 году.