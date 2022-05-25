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00:19 (мск), источник: Sport24

«Все проблемы создают русские». Французский теннисист сделал громкое заявление из-за ситуации с Уимблдоном

Французский теннисист Бенуа Пэр после проигранного матча белорусу Илье Ивашко (1:3) в матче первого круга «Ролан Гаррос» подверг критике ATP из-за снятия очков с Уимблдона.

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Напомним, что организаторы Уимблдона не допустили российских и белорусских теннисистов до участия из-за спецоперации на Украине, после чего ATP (Организация теннисистов профессионалов) признала это дискриминацией и лишила Уимблдон рейтинговых очков.

"Я хотел бы поговорить об Уимблдоне. Я хотел бы знать, защищает ли ATP больше своих игроков или Россию?

Мы собираемся играть турнир без очков. Когда у некоторых людей был Covid, мы не говорили: «О, окей, мы должны полностью отменить турнир из-за них». А сейчас у нас есть три или четыре российских игрока, в том числе Даниил Медведев, и мы выступаем против Уимблдона. Мы не поняли этого решения. 99 процентов игроков хотят набрать очки и провести турнир так, как это было раньше. Поэтому я хочу знать, хочет ли ATP защищать игроков или Россию?

Мне жаль Россию и русских, но это они создают все проблемы. И все игроки ATP на самом деле расплачиваются за это. Если это конфликт между ATP и Уимблдоном, это нехорошо для нас, потому что мы хотим играть нормально.

Я поеду туда, чтобы получить свои призовые, как на показательном турнире", — цитирует Пэра Sky Sport.

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