Арина Соболенко вышла в 1/32 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня в 1/64 финала седьмая ракетка планеты за два часа победила в трехсетовом поединке француженку Хлою Паке, которая занимает 101-е место в рейтинге WTA — 2:6, 6:3, 6:4. Во втором круге лучшая белорусская теннисистка встретится с американкой Мэдисон Бренгл (57-й номер мирового рейтинга). Для 24-летней Арины Соболенко это пятое выступление на парижских кортах «Ролан Гаррос», в двух предыдущих сезонах подряд она добиралась до третьего раунда.

Ранее в 1/32 финала пробились еще две белоруски. Виктория Азаренко (15) на старте одолела румынскую теннисистку Ану Богдан (93) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:1), 6:2, а во втором раунде ее соперницей будет представительница Германии Андреа Петкович (65). Александра Саснович (47) в 1/64 финала выиграла у китаянки Ван Синьюй (77) — 6:4, 6:1, во втором круге она встретится с представительницей Великобритании Эммой Радукану (12).

Единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Илья Ивашко (50) одолел в первом раунде французского теннисиста Бенуа Пера (78) — 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. В 1/32 финала соперником белоруса будет чилиец Кристиан Гарин (37).