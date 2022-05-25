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14:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Рублев обвинил организаторов «Уимблдона» в разрушении тенниса

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что невозможность Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и организаторов турнира Большого шлема прийти к компромиссу разрушает теннис.

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Источник: Reuters

Так он прокомментировал лишение Wimbledon рейтинговых очков из-за отстранения теннисистов из России и Белоруссии.

«Когда у вас есть сделка, вы не можете ее разорвать. Но они (организаторы Уимблдона.— “Ъ”) это сделали. Когда у нас токсичные отношения, как сейчас, может случиться только плохое. Даже если организаторы “Уимблдона” проведут турнир совместно с другими турнирами Большого шлема и попытаются создать еще один альтернативный турнир, это только разрушит теннис», — сказал Рублев, его цитирует Reuters.

АТР после решения оргкомитета «Уимблдона» о недопуске российских и белорусских спортсменов заявила, что не будет добавлять рейтинговые очки турниру. АТР считает, что нельзя дискредитировать спортсменов по национальному признаку, поскольку это создаст прецедент.

В конце апреля организаторы «Уимблдона» отказали спортсменам из России и Белоруссии в возможности участвовать в соревнованиях на фоне военного конфликта на Украине. Турнир состоится c 27 июня по 10 июля в Лондоне.

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