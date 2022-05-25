Рублев обвинил организаторов «Уимблдона» в разрушении тенниса

«Когда у вас есть сделка, вы не можете ее разорвать. Но они (организаторы Уимблдона.— “Ъ”) это сделали. Когда у нас токсичные отношения, как сейчас, может случиться только плохое. Даже если организаторы “Уимблдона” проведут турнир совместно с другими турнирами Большого шлема и попытаются создать еще один альтернативный турнир, это только разрушит теннис», — сказал Рублев, его цитирует Reuters.