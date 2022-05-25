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15:40 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Россиянин обыграл представителя Боливии Уго Дельена.

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Источник: Reuters

ТАСС, 25 мая. Россиянин Карен Хачанов в среду обыграл представителя Боливии Уго Дельена в матче второго круга «Ролан Гаррос». Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 21-м номером. В следующем круге россиянин встретится с победителем матча между британцем Кэмероном Норри (10-й номер посева) и австралийцем Джейсоном Кублером.

Хачанову 26 лет, он занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2019) и «Уимблдона» (2021). Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

Дельену 28 лет, он занимает 90-ю строчку мирового рейтинга. На счету боливийца нет титулов под эгидой ATP, а на турнирах Большого шлема он не проходил дальше второго круга.

«Ролан Гаррос» завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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