Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

ТАСС, 25 мая. Россиянин Карен Хачанов в среду обыграл представителя Боливии Уго Дельена в матче второго круга «Ролан Гаррос». Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 21-м номером. В следующем круге россиянин встретится с победителем матча между британцем Кэмероном Норри (10-й номер посева) и австралийцем Джейсоном Кублером.

Хачанову 26 лет, он занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2019) и «Уимблдона» (2021). Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

Дельену 28 лет, он занимает 90-ю строчку мирового рейтинга. На счету боливийца нет титулов под эгидой ATP, а на турнирах Большого шлема он не проходил дальше второго круга.