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14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Полька Ига Свёнтек подробно объяснила решение играть с лентой в цветах флага Украины

Первая ракетка мира, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала своё решение выступать с лентой в цветах флага Украины, прикреплённой к бейсболке. Свёнтек с начала марта выступает с сине-жёлтой лентой.

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Источник: Reuters

«Один из вопросов, которому я продолжаю уделять внимание, — это спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Я продолжаю носить ленту украинских цветов на своей форме, чтобы показать свою поддержку. Я чувствую, что это хороший способ напомнить людям, что спецоперация всё ещё продолжается. Многие игроки уже перестали носить ленточки, они делали это только в самом начале. Украинцы будут ощущать влияние этого ещё много-много лет, поэтому я хотела быть последовательной в том, что я делаю, и оказать ту небольшую поддержку, которую я в состоянии проявить.

Я по-прежнему пытаюсь найти правильный баланс, потому что мой голос хорошо слышен, когда я хорошо делаю свою работу и побеждаю. Я понимаю, что не знаю всего о мире. Мне всего 20, и я только учусь. Я читаю книги и пытаюсь научиться больше говорить на разные темы», — приводит слова Свёнтек BBC.

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