Спортсмен оказался сильнее серба Ласло Джере. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Таким образом, Медведев вышел в третий круг «Ролан Гарроса», где встретится с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и представителем Казахстана Александром Бубликом.

18 мая Медведев заявил, что не считает себя фаворитом предстоящего «Ролан Гарроса». Он подчеркнул, что хочет хорошо провести турнир. По словам теннисиста, он может быть опасным соперником, если сможет вернуться на прежний уровень.