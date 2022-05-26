Арина Соболенко вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос»

В сегодняшнем поединке второго круга 7-я ракетка планеты всего за час обыграла в двух сетах американскую теннисистку Мэдисон Бренгл, у которой 57-я позиция в мировом рейтинге, — 6:1, 6:3. Следующей соперницей Арины Соболенко будет итальянка Камила Джорджи (30-й номер мирового рейтинга). В 1/64 финала лучшая белорусская теннисистка обыграла француженку Хлою Паке (101) — 2:6, 6:3, 6:4.