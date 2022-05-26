Арина Соболенко вышла в 1/16 финала «Ролан Гаррос»
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко одержала вторую викторию на открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко одержала вторую викторию на открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке второго круга 7-я ракетка планеты всего за час обыграла в двух сетах американскую теннисистку Мэдисон Бренгл, у которой 57-я позиция в мировом рейтинге, — 6:1, 6:3. Следующей соперницей Арины Соболенко будет итальянка Камила Джорджи (30-й номер мирового рейтинга). В 1/64 финала лучшая белорусская теннисистка обыграла француженку Хлою Паке (101) — 2:6, 6:3, 6:4.
Завтра две представительницы Беларуси проведут поединки 1/16 финала. Виктория Азаренко (15) встретится со швейцаркой Джил Тайхманн (24), а Александра Саснович (47) будет соперничать с немкой Ангеликой Кербер (17).
Сегодня в 1/32 финала мужского турнира белорус Илья Ивашко (50) играет с чилийцем Кристианом Гарином (37).