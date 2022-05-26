Хоккеист Владимир Алистров продолжит выступления за минское «Динамо»
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта с нападающим Владимиром Алистровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта с нападающим Владимиром Алистровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Алистров сыграл в 44 поединках и набрал 12 (7+5) очков при показателе полезности «-2». В плей-офф форвард выходил на лед в четырех играх, где не отметился результативными баллами.
Всего в КХЛ Алистров провел 89 матчей, в которых заработал 16 (8+8) очков. Предстоящий сезон Лиги станет для 21-летнего хоккеиста третьим в составе минского «Динамо».