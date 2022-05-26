Белорус Илья Ивашко завершил выступление на «Ролан Гаррос»

Сегодня в 1/32 финала единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде уступил чилийцу Кристиану Гарину (37) — 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Встреча продолжалась 2 ч 50 мин. В первом раунде Илья Ивашко одолел французского теннисиста Бенуа Пера (78) — 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. На старте парного разряда Ивашко и австралиец Джеймс Дакворт проиграли немецко-новозеландскому тандему Тим Пюц / Майкл Винус — 2:6, 4:6.

Также сегодня в 1/32 финала состязаний женских пар белоруска Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова уступили канадско-мексиканскому дуэту Габриэла Дабровски / Джулия Олмос — 2:6, 3:6. Белорусско-американская пара Лидия Морозова / Кейтлин Кристиан одолела грузинскую теннисистку Оксану Калашникову и россиянку Варвару Грачеву — 3:6, 7:5, 6:3.

Во втором раунде женского одиночного разряда седьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко выиграла у американки Мэдисон Бренгл (57) — 6:1, 6:3 и в 1/16 финала встретится с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи (30). На этой же стадии соперницей Виктории Азаренко (15) будет швейцарка Жиль Тайхманн (24), а еще одна белоруска Александра Саснович (47) сыграет с немкой Ангеликой Кербер (17).