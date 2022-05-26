Соперница россиянки на «Ролан Гаррос» довела до слез ребенка на трибуне

Во время третьего сета раздосадованная Бегу бросила ракетку на корт, однако та отскочила от грунтового покрытия и пролетела в сантиметрах от сидевшего на трибуне ребенка. Мальчик, как сообщают СМИ, не пострадал, но заплакал от испуга.