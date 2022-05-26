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26 мая, источник: Sport24

Соперница россиянки на «Ролан Гаррос» довела до слез ребенка на трибуне

Румынская теннисистка Ирина Бегу попала в неприятную ситуацию во время матча второго круга «Ролан Гаррос» против россиянки Екатерины Александровой.

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Во время третьего сета раздосадованная Бегу бросила ракетку на корт, однако та отскочила от грунтового покрытия и пролетела в сантиметрах от сидевшего на трибуне ребенка. Мальчик, как сообщают СМИ, не пострадал, но заплакал от испуга.

Пока юного зрителя успокаивали родители, судья остановил игру и сделал предупреждение Бегу, однако не стал дисквалифицировать румынскую теннисистку.

Бегу в итоге одержала победу над Александровой в трех сетах — 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

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