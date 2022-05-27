Лидер сборной Казахстана вышел в ⅛ финала «Ролан Гаррос»

Так, первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел мужской парный матч второго круга. Вместе с Танаси Коккинакис из Австралии он одержал победу во встрече против венгерско-американского дуэта Мартона Фучовича и Фрэнсиса Тиафо — 6:4, 6:3. Встреча длилась 59 минут.

Интересно, что все они известны в первую очередь как одиночники. Однако на этом «Ролан Гаррос» Коккинакис проиграл уже в первом круге, а Бублик, Фучович и Тиафо синхронно уступили во втором раунде.

Следующий матч Бублик и Коккинакис проведут против хорвата Ивана Додига и американца Остина Крайчека 28 мая.