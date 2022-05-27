Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала «Ролан Гаррос»

В сегодняшнем поединке третьего круга белорусская теннисистка в напряженной борьбе уступила швейцарке Джил Тайхманн (24) — 6:4, 5:7, 5:10. В первой партии Азаренко уступала 0:3, но сумела переломить ход игры и вышла вперед. Во втором сете уже швейцарка проявила волевые качества и сравняла счет, уступая 2:4. В решающей партии дело дошло до тай-брейка, в котором успех был на стороне Тайхманн. Встреча длилась 3 часа 18 минут. На старте соревнований в Париже Виктория Азаренко победила румынку Ану Богдан (93) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:1), 6:2, а во втором раунде была сильнее представительницы Германии Андреа Петкович (65) — 6:1, 7:6 (7:3).