Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала «Ролан Гаррос»

В сегодняшнем поединке третьего круга белорусская теннисистка в напряженной борьбе уступила швейцарке Джил Тайхманн (24) — 6:4, 5:7, 5:10. В первой партии Азаренко уступала 0:3, но сумела переломить ход игры и вышла вперед. Во втором сете уже швейцарка проявила волевые качества и сравняла счет, уступая 2:4. В решающей партии дело дошло до тай-брейка, в котором успех был на стороне Тайхманн. Встреча длилась 3 часа 18 минут. На старте соревнований в Париже Виктория Азаренко победила румынку Ану Богдан (93) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:1), 6:2, а во втором раунде была сильнее представительницы Германии Андреа Петкович (65) — 6:1, 7:6 (7:3).
Еще одна белоруска Александра Саснович (47) сегодня пробилась в ⅛ финала, победив немку Ангелику Кербер (17) — 6:4, 7:6 (7:5). Следующей соперницей Саснович будет итальянская теннисистка Мартина Тревизан (59). В первом круге Александра Саснович выиграла у китаянки Ван Синьюй (77) — 6:4, 6:1, а в 1/32 финала одолела в трехсетовом поединке победительницу US Open-2021 британку Эмму Радукану (12) — 3:6, 6:1, 6:1. Вчера в 1/32 финала парного разряда Саснович и россиянка Анна Блинкова проиграли в двух партиях канадско-мексиканскому тандему Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос — 2:6, 3:6.
Завтра лучшая белорусская теннисистка седьмая ракетка планеты Арина Соболенко в третьем раунде встретится с итальянкой Камилой Джорджи (30). В 1/64 финала Соболенко выиграла у француженки Хлои Паке (101) — 2:6, 6:3, 6:4, а вчера победила американку Мэдисон Бренгл (57) — 6:1, 6:3.
Открытый чемпионат Франции на парижских грунтовых кортах «Ролан Гаррос» завершится 5 июня.