Рублев, Медведев и Хачанов повторили рекорд по числу россиян в ⅛ финала «Ролан Гаррос»
Трое российских теннисистов — Андрей Рублев, Даниил Медведев и Карен Хачанов — пробились в ⅛ финала турнира «Ролан Гаррос» в Париже.
Трое российских теннисистов — Андрей Рублев, Даниил Медведев и Карен Хачанов — пробились в ⅛ финала турнира «Ролан Гаррос» в Париже.
Тем самым отечественные спортсмены повторили рекорд 2007-го года по числу россиян в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции. 15 лет назад в ⅛ финала «Ролан Гаррос» пробились Южный, Давыденко и Андреев.
Всего трое россиян пробивались в четвертый круг Турниров Большого Шлема пять раз, включая сегодняшний успех.
Напомним, в ⅛ финала «РГ» Рублев сыграет с Янником Синнером, Хачанов — с Карлосом Алькарасом. Соперник Медведева еще не определен.