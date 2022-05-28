Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Реал
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14:20
Финляндия
США
43
Хоккей. НХЛ
29.05
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
27.05
Калгари
Эдмонтон
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Колорадо
23
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
Все события
Фоторепортажи
11Девятикратные
19«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России
16:30 (мск), источник: Sport24

Рублев, Медведев и Хачанов повторили рекорд по числу россиян в ⅛ финала «Ролан Гаррос»

Трое российских теннисистов — Андрей Рублев, Даниил Медведев и Карен Хачанов — пробились в ⅛ финала турнира «Ролан Гаррос» в Париже.

Наверх
Источник: Reuters

Тем самым отечественные спортсмены повторили рекорд 2007-го года по числу россиян в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции. 15 лет назад в ⅛ финала «Ролан Гаррос» пробились Южный, Давыденко и Андреев.

Всего трое россиян пробивались в четвертый круг Турниров Большого Шлема пять раз, включая сегодняшний успех.

Напомним, в ⅛ финала «РГ» Рублев сыграет с Янником Синнером, Хачанов — с Карлосом Алькарасом. Соперник Медведева еще не определен.

 Красавица-танцовщица жестко рухнула на паркет во время выступления, шокировав зрителей: «Держись, девочка!»
«Ужас». «Мисс Россия» шокирована страшным насилием: мочились на лицо и окунали голову в унитаз в российской команде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь