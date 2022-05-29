Россия — лидер по числу представителей на второй неделе «Ролан Гаррос»

В женском турнире в ⅛ вышли Дарья Касаткина (20), обыгравшая американку Шелби Роджерс (50), и Вероника Кудерметова (29), одолевшая за два неполных сета четвёртую ракетку мира испанку Паулу Бадосу, снявшуюся из-за травмы колена.

Примечательно, что пять человек на второй неделе — лучший результат на нынешнем «Ролан Гаррос» среди всех стран. Последний раз пять россиян на второй неделе ТБШ было на Открытом чемпионате Австралии — 2013. Тогда это были только девушки: Екатерина Макарова, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Мария Кириленко.