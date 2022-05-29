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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия — лидер по числу представителей на второй неделе «Ролан Гаррос»

Сразу пять российских теннисистов пробились в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции 2022 года.

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Источник: AP 2022

В женском турнире в ⅛ вышли Дарья Касаткина (20), обыгравшая американку Шелби Роджерс (50), и Вероника Кудерметова (29), одолевшая за два неполных сета четвёртую ракетку мира испанку Паулу Бадосу, снявшуюся из-за травмы колена.

В мужском турнире в ⅛ прошли Карен Хачанов (25), Андрей Рублёв (7) и Даниил Медведев (2). Хачанов обыграл британца Кэмерона Норри (11), Рублёв — чилийца Кристьяна Гарина (37), а Медведев — серба Миомира Кецмановича (28).

Примечательно, что пять человек на второй неделе — лучший результат на нынешнем «Ролан Гаррос» среди всех стран. Последний раз пять россиян на второй неделе ТБШ было на Открытом чемпионате Австралии — 2013. Тогда это были только девушки: Екатерина Макарова, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Мария Кириленко.

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