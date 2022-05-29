Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», разгромив Диего Шварцмана

В матче четвёртого круга Джокович (1) разгромил представителя Аргентины Диего Шварцмана (15) со счётом 6:1, 6:3, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 17 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Шварцмана — один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.