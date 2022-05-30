Хачанов проиграл Алькарасу в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Матч длился 2 часа 16 минут и закончился со счетом 6:1, 6:4, 6:4 в пользу испанца.
Хачанов за матч сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4 попыток. У Алькараса — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта из 12 попыток. Испанец не реализовал 5 матч-пойнтов.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет против Александра Зверева (Германия).