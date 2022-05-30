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16:09 (мск), источник: Ведомости.Спорт

На «Ролан Гаррос» будет российский четвертьфинал: Касаткина против Кудерметовой

Вероника Кудерметова вслед за Дарьей Касаткиной пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. За выход в полуфинал российские теннисистки поспорят друг с другом. Их очный матч состоится в среду, 1 июня.

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Источник: Reuters

Кудерметова занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В матче четвертого круга 25-летняя россиянка — обыграла американку Мэдисон Киз финалистку US Open 2017 — со счетом 1:6, 6:3, 6:1. Выход в четвертьфинал — лучший результат Кудерметовой на «Ролан Гаррос». Также в ее активе одна победа на турнирах WTA.

Касаткина — 20-й номер рейтинга WTA и первая ракетка России. Дарья уже играла в ¼ финала «Ролан Гаррос» в 2018 г. Тогда, как и сейчас, на этой стадии турнира было две россиянки, но Касаткина и Мария Шарапова проиграли свои матчи.

Источник: Reuters

Победительнице российского четвертьфинала, скорее всего, придется сыграть в полуфинале с первой ракеткой мира Игой Швентек, выигравшей в 2022 г. четыре турнира престижной серии WTA. Других представительниц топ-10 мирового рейтинга в женской сетке «Ролан Гаррос» не осталось. В том числе благодаря усилиям Кудерметовой, которая на предыдущей стадии победила четвертую ракетку мира — испанку Паулу Бадосу.

В 2021 г. российская теннисистка Анастасия Павлюченкова дошла до финала «Ролан Гаррос», где проиграла чешке Барборе Крейчиковой. В 2022 г. Крейчикова уже завершила выступления на турнире. Павлюченкова же снялась с Открытого чемпионата Франции за десять дней до его начала. Сезон для нее завершен досрочно.

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