На «Ролан Гаррос» будет российский четвертьфинал: Касаткина против Кудерметовой

Кудерметова занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В матче четвертого круга 25-летняя россиянка — обыграла американку Мэдисон Киз финалистку US Open 2017 — со счетом 1:6, 6:3, 6:1. Выход в четвертьфинал — лучший результат Кудерметовой на «Ролан Гаррос». Также в ее активе одна победа на турнирах WTA.

Касаткина — 20-й номер рейтинга WTA и первая ракетка России. Дарья уже играла в ¼ финала «Ролан Гаррос» в 2018 г. Тогда, как и сейчас, на этой стадии турнира было две россиянки, но Касаткина и Мария Шарапова проиграли свои матчи.

Победительнице российского четвертьфинала, скорее всего, придется сыграть в полуфинале с первой ракеткой мира Игой Швентек, выигравшей в 2022 г. четыре турнира престижной серии WTA. Других представительниц топ-10 мирового рейтинга в женской сетке «Ролан Гаррос» не осталось. В том числе благодаря усилиям Кудерметовой, которая на предыдущей стадии победила четвертую ракетку мира — испанку Паулу Бадосу.