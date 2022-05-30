Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» после отказа соперника
Российский теннисист и 7-я ракетка мира Андрей Рублев пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Российский теннисист и 7-я ракетка мира Андрей Рублев пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
В матче ⅛ финала россиянин играл с итальянцем Янником Синнером, который отказался от продолжения борьбы в третьем сете при счете 1:6, 6:4, 2:0 в пользу российского спортсмена. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
В четвертьфинале Рублев встретится с сильнейшим в матче Даниил Медведев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия).