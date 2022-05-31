Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Медведев в четвертом раунде проиграл хорвату Марину Чиличу со счетом 2:6, 3:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. Чилич впервые взял верх над Медведевым, предыдущие три встречи завершились победой россиянина. Медведев провел первый матч 17 мая спустя полтора месяца после операции по удалению грыжи.

Чилич за матч подал 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, активно выиграл 33 мяча, совершил 22 невынужденные ошибки. Статистика Медведева — 4 эйса, 5 двойных ошибок, 15 активно выигранных мячей, 28 невынужденных ошибок. Хорват реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов, у россиянина не была шансов на брейк.

Соперником Чилича (20-й сеяный) по ¼ финала «Ролан Гаррос» станет другой представитель России Андрей Рублев (7).