Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Вторая ракетка мира Медведев в четвертом раунде проиграл хорвату Марину Чиличу со счетом 2:6, 3:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. Чилич впервые взял верх над Медведевым, предыдущие три встречи завершились победой россиянина. Медведев провел первый матч 17 мая спустя полтора месяца после операции по удалению грыжи.
Чилич за матч подал 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, активно выиграл 33 мяча, совершил 22 невынужденные ошибки. Статистика Медведева — 4 эйса, 5 двойных ошибок, 15 активно выигранных мячей, 28 невынужденных ошибок. Хорват реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов, у россиянина не была шансов на брейк.
Соперником Чилича (20-й сеяный) по ¼ финала «Ролан Гаррос» станет другой представитель России Андрей Рублев (7).
Медведеву 26 лет. Он является победителем Открытого чемпионата США (2021), чемпионом Итогового турнира ATP (2020) и обладателем Кубка Дэвиса (2021) в составе сборной России. В прошлом году Медведев дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а до этого на протяжении четырех лет вылетал в первом раунде турнира.