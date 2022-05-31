Смотри решающие матчи «Ролан Гаррос» бесплатно на БК Winline
Во вторник на проходящем в эти дни в Париже «Ролан Гаррос» стартовали матчи ¼ финала.
Во вторник на проходящем в эти дни в Париже «Ролан Гаррос» стартовали матчи ¼ финала.
В мужском разряде остался один российский теннисист, Андрей Рублев, который в среду сыграет за выход в полуфинал с хорватом Марином Чиличем.
В женском одиночном разряде также в среду в четвертьфинальном поединке сойдутся две россиянки, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.
А уже сегодня вечером любители тенниса смогут посмотреть противостояние первой и пятой ракеток мира — Новак Джокович сыграет в ¼ финала с Рафаэлем Надалем.
Посмотреть эти, а также другие матчи решающей стадии «Ролан Гаррос», можно бесплатно на сайте и в приложении БК Winline. Трансляции станут доступны сразу после регистрации.
Напомним, что финал женского одиночного разряда пройдет в субботу 4 июня. Финал в мужском разряде запланирован на 5 июня.