Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Рейнджерс
26
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.05
Чехия
США
84
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.05
Финляндия
Канада
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
1.06
Колорадо
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
2.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
Все события
Фоторепортажи
11Девятикратные
40ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
13:58 (мск)

Смотри решающие матчи «Ролан Гаррос» бесплатно на БК Winline

Во вторник на проходящем в эти дни в Париже «Ролан Гаррос» стартовали матчи ¼ финала.

Наверх
Источник: AP 2022

В мужском разряде остался один российский теннисист, Андрей Рублев, который в среду сыграет за выход в полуфинал с хорватом Марином Чиличем.

В женском одиночном разряде также в среду в четвертьфинальном поединке сойдутся две россиянки, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.

А уже сегодня вечером любители тенниса смогут посмотреть противостояние первой и пятой ракеток мира — Новак Джокович сыграет в ¼ финала с Рафаэлем Надалем.

Посмотреть эти, а также другие матчи решающей стадии «Ролан Гаррос», можно бесплатно на сайте и в приложении БК Winline. Трансляции станут доступны сразу после регистрации.

Напомним, что финал женского одиночного разряда пройдет в субботу 4 июня. Финал в мужском разряде запланирован на 5 июня.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь