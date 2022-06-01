Надаль победил Джоковича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
В ½ финала турнира испанец сыграет с немцем Александром Зверевым.
В ½ финала турнира испанец сыграет с немцем Александром Зверевым.
ТАСС, 1 июня. Испанский теннисист Рафаэль Надаль в среду победил серба Новака Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Надаля, посеянного под пятым номером на турнире. Джокович получил первый номер посева. В полуфинале испанец сыграет с немцем Александром Зверевым (третий номер посева).
Надалю 35 лет, он располагается на пятом месте в мировом рейтинге, на его счету 91 титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец в текущем сезоне одержал победу на Australian Open и стал рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (21). Всего на его счету две победы на Australian Open, 13 побед на «Ролан Гаррос», две на Уимблдоне и четыре на US Open. Надаль является олимпийским чемпионом 2008 года в одиночном разряде, в полуфинале турнира он победил Джоковича со счетом 6:4, 1:6, 6:4.
Джоковичу 35 лет, он занимает первое место в рейтинге АТР. На счету серба 87 побед на турнирах под эгидой организации. Джокович 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема: девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз — Уимблдон, трижды — US Open, два раза — «Ролан Гаррос». Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.
Надаль и Джокович в десятый раз играли между собой на «Ролан Гаррос», испанец одержал восьмую победу. В 2012, 2014 и 2020 году теннисисты играли в финале турнира, все три раза побеждал Надаль. На прошлогоднем «Ролан Гаррос» Джокович победил Надаля на стадии полуфинала (3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2).
«Ролан Гаррос» завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн. Действующим победителем турнира является Джокович.
Джокович может лишиться статуса первой ракетки мира уже 6 июня. Если Зверев выйдет в финал «Ролан Гаррос» и одержит в нем победу, то 6 июня он возглавит рейтинг ATP. Если немец не сможет выиграть турнир, то российский теннисист Даниил Медведев 13 июня станет первой ракеткой мира, поскольку сгорят очки за прошлогодний «Ролан Гаррос». Медведев уже возглавлял рейтинг с 28 февраля по 21 марта 2022 года.