Надаль победил Джоковича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

ТАСС, 1 июня. Испанский теннисист Рафаэль Надаль в среду победил серба Новака Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Надаля, посеянного под пятым номером на турнире. Джокович получил первый номер посева. В полуфинале испанец сыграет с немцем Александром Зверевым (третий номер посева).

Надалю 35 лет, он располагается на пятом месте в мировом рейтинге, на его счету 91 титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец в текущем сезоне одержал победу на Australian Open и стал рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (21). Всего на его счету две победы на Australian Open, 13 побед на «Ролан Гаррос», две на Уимблдоне и четыре на US Open. Надаль является олимпийским чемпионом 2008 года в одиночном разряде, в полуфинале турнира он победил Джоковича со счетом 6:4, 1:6, 6:4.

Джоковичу 35 лет, он занимает первое место в рейтинге АТР. На счету серба 87 побед на турнирах под эгидой организации. Джокович 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема: девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз — Уимблдон, трижды — US Open, два раза — «Ролан Гаррос». Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Надаль и Джокович в десятый раз играли между собой на «Ролан Гаррос», испанец одержал восьмую победу. В 2012, 2014 и 2020 году теннисисты играли в финале турнира, все три раза побеждал Надаль. На прошлогоднем «Ролан Гаррос» Джокович победил Надаля на стадии полуфинала (3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2).

«Ролан Гаррос» завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн. Действующим победителем турнира является Джокович.

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