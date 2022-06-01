Касаткина обыграла Кудерметову и впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Отметим, что во втором сете Кудерметовой оказывали медицинскую помощь, счет на тот момент была 6:5 в ее пользу. У теннисистки произошла какая-то проблема с голеностопом.

Касаткина, 20-я ракетка мира, в матче ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. На счету Кудерметовой, 29-е место в рейтинге WTA, — три эйса, две двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.