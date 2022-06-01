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15:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Касаткина обыграла Кудерметову и впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

Матч продолжался 2 часа 8 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Отметим, что во втором сете Кудерметовой оказывали медицинскую помощь, счет на тот момент была 6:5 в ее пользу. У теннисистки произошла какая-то проблема с голеностопом.

Касаткина, 20-я ракетка мира, в матче ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. На счету Кудерметовой, 29-е место в рейтинге WTA, — три эйса, две двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Отметим, что россиянка впервые в карьере вышла в ½ финала турнира «Большого шлема».

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