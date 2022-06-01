Касаткина сыграет с первой ракеткой мира в полуфинале «Ролан Гаррос»

В ¼ финала Швёнтек одержала победу над американкой Джессикой Пегулой (11-я сеяная) со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

За матч Швёнтек совершила четыре эйса, активно выиграла 30 мячей, совершила 28 невынужденных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. У Пегулы два эйса, одна двойная ошибка, 16 активно выигранных мячей, 27 невынужденных ошибок, реализация брейк-пойнтов — один из двух.

В полуфинале «Ролан Гаррос» польская теннисистка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (20), которая ранее обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (29) со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Швёнтек одержала 33-ю победу подряд и обошла по этому показателю семикратную победительницу турниров Большого шлема бельгийку Жюстин Энен. Более продолжительные победные серии в XXI веке были лишь у американки Винус Уильямс (35) и ее сестры Серены Уильямс (34).