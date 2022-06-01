Медведев может вернуться на первую строчку рейтинга

Перед началом «Ролан Гаррос» в числе фаворитов называли трех игроков — первую ракетку мира Новака Джоковича, новую звезду тенниса Карлоса Алькараса и обладателя наибольшего количества титулов «Большого шлема» Рафаэля Надаля. Но в полуфинал первые двое уже не вышли. Новак и Рафа оба и не могли бы пробиться в четверку сильнейших — им пришлось встретиться в четвертьфинале. А Алькараса выбил Александр Зверев из Германии. Вторая ракетка мира Даниил Медведев покинул Париж чуть раньше — он уступил хорвату Марину Чиличу в ⅛. Но россиянин все равно может возглавить рейтинг ATP уже в середине июля — для этого нужно соблюдение нескольких условий.

Ключевая роль Зверева

Джокович в 2020 году играл в финале Открытого чемпионата Франции опять же против Надаля и проиграл в трех сетах. В следующем сезоне серб выиграл, но уже не у испанца, а у Стефаноса Циципаса. Грек выбыл еще раньше, так что потеряет много очков за предыдущий год и упадет с четвертой строчки рейтинга. А вот Новак при любом раскладе опустится ниже топ-3. Так что в середине июня никого из «Большой тройки» не будет на первых трех позициях — впервые с ноября 2003 года.

Ключевым звеном здесь является Зверев, от которого зависит расположение в рейтинге по итогам парижского турнира. Александр вышел в полуфинал, как и год назад, так что очков не потеряет. Если он и в этом году не пройдет дальше, то с 13 июня на первую строчку вернется Медведев, вторым будет Зверев, а вот на третье пока претендуют Джокович и Надаль — все зависит от того, с чем после «Ролан Гаррос» останется Рафа.

Таким же расположение первой тройки будет и в случае, если Саша выйдет в финал, но проиграет там. А вот если Зверев получит свой первый титул «Большого шлема», то он и возглавит рейтинг ATP, а Медведев останется вторым. Джокович же и в этом случае не будет выше третьего места.

Надаль может играть на своем последнем « Ролан Гаррос » в карьере

Для того чтобы немцу пробиться в финал, придется сразиться с Надалем — это, как показывают предыдущие матчи, сделать крайне сложно. Рафа говорил, что пока не чувствует боли, играет как обычно, но, если вдруг она все-таки будет, может сняться с турнира. А еще дядя испанца Тони Надаль заявлял, что его племяннику не нравится играть вечером: мол, тогда он бьет хуже. Только это не помешало Рафаэлю помолодеть лет на 15 в начале матча с Джоковичем, а потом и довести игру до победной.

Надаль все чаще заявляет, что Открытый чемпионат Франции может стать последним в его карьере, а на пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем объяснил, что сейчас выходит на корт с мыслью о том, что этот матч может быть его последним в Париже. Понятное дело, что если ты не знаешь, что будет дальше, то постараешься выложиться на 200 процентов в данную минуту.

На стороне испанца здесь играют и болельщики, которые сначала яро поддерживали Алькараса в матче со Зверевым, а потом и самого Надаля против Джоковича. Очевидно, что симпатия публики опять же будет у Рафы. Это тоже может давать дополнительный заряд эмоций и сил, особенно в трудные моменты матча. А еще в пятницу испанец будет играть в свой день рождения — теннисисту исполнится 36 лет.

Так что Рафа стал главным фаворитом «Ролан Гаррос», проходящего на его любимом грунте. Если Надаль победит, то это будет его 14-й «Шлем» на этом покрытии — всего же их 21. А еще он будет обгонять Новака Джоковича и Роджера Федерера уже на два титула по числу общего количества «Шлемов».

Для Зверева полуфинал будет даже важнее финала: в нижней части сетки остались россиянин Андрей Рублев, хорват Марин Чилич, норвежец Каспер Рууд и датчанин Хольгер Руне. Если немец сможет пройти в финальную стадию, то приблизится к званию первой ракетки мира. Если не сможет — станет вторым. А дальше все равно все возможно — в Америке доказывать свое придется Джоковичу и Медведеву, которые в прошлом сражались в финале.